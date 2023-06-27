Тихо едут, где-то будут

Украинское контрнаступление, стартовавшее в начале июня, идет медленнее, чем планировалось. О том, что ожидания расходятся с реальностью, уже открыто говорят представители высшего руководства стран—союзниц Украины. В западных СМИ стали проскальзывать мысли о том, что при отсутствии реального перелома на фронте конфликт в скором времени может прийти к заморозке. В Киеве хотя и признают низкие темпы продвижения ВСУ, но идею о переговорах отвергают. Публично возможность перехода от боевых действий к дипломатии Запад пока не поддерживает, по-прежнему делая ставку на военный успех Украины. Ее союзников воодушевила попытка вооруженного мятежа в России, которая была воспринята как знак того, что военную помощь Украине следует нарастить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В администрации Джо Байдена не скрывают разочарования темпами украинского контрнаступления, которое развивается медленнее, чем ожидалось

Фото: Jonathan Ernst, Reuters В администрации Джо Байдена не скрывают разочарования темпами украинского контрнаступления, которое развивается медленнее, чем ожидалось

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Хотя украинская сторона заявляет о постепенном продвижении вперед на поле боя, и в Киеве, и на Западе не скрывают: темпы контрнаступления невелики. Еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сам признавался, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». После этих слов к анонимным оценкам западных чиновников добавились и вполне официальные заявления о том, что ожидания расходятся с реальностью. Например, координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на просьбу журналистов поделиться мнением Вашингтона о происходящем на поле боя, прямо сослался на господина Зеленского.

«За последние шесть-восемь месяцев россияне сильно вложились в оборонительные укрепления. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину… Это мили, мили и мили вглубь, три большие линии обороны. Они (российские военные.— “Ъ”) знали, что украинцы собираются вернуть территории в весенние и летние месяцы, и они готовились к этому… Украинцы натыкаются на российскую оборону. И это, по мнению президента Зеленского, немного их замедлило»,— аккуратно пояснил господин Кирби, не став при этом отрицать, что в Вашингтоне считают темпы продвижения украинской армии недостаточными.

На условиях анонимности американские чиновники дают более резкие оценки. Как заявили газете The New York Times собеседники в администрации президента США, «изначальный прогресс был медленным», а один из высокопоставленных представителей команды Джо Байдена отметил, что украинцы «отстают от графика».

При этом часть источников издания утверждают, что, с одной стороны, темпы медленнее, чем ожидалось, а с другой — это было предсказуемо, учитывая «глубокую российскую оборону».

По данным газеты, ВСУ прошли пока половину дистанции до основных позиций сил РФ. Тем не менее союзники публично и анонимно призывают не делать поспешных выводов и советуют подождать.

Мятеж ЧВК «Вагнер», произошедший в минувшие выходные в России, добавил в общую оценку ситуации новые вводные. На Западе эти события сочли признаком ослабления власти в России и допустили, что это может сказаться и на поле боя. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что союзники Киева уверены: это хороший момент, чтобы нарастить военную помощь Украине, тем самым дополнительно поддержав контрнаступление (см. “Ъ” от 27 июня). Во время недавнего разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом тема «последних событий в России» также затрагивалась, и, очевидно, в непосредственной увязке с боевыми действиями. Министр обороны страны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин также обсуждали «слабость российской власти» и заключили, что «вывод российских войск с Украины — лучший выбор для Кремля». «Все движется в правильном направлении»,— заверил господин Резников.

Тем не менее, как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, США и ряд европейских союзников несколько недель призывали Украину «действовать быстрее и жестче на линии фронта», критикуя Киев за «излишнюю осторожность и ожидания благоприятных погодных условий и других факторов». Мятеж же ЧВК «Вагнер» лишь усилил это давление, поскольку на Западе его посчитали «окном возможностей, чтобы прорвать первую линию обороны», отметило издание со ссылкой на американского чиновника.

Впрочем, уверенности в том, что контрнаступление приведет к каким-то серьезным успехам, пока ни у кого нет. И все чаще звучат голоса, предсказывающие заморозку конфликта.

Так, профессор Гарварда Грэм Эллисон в колонке для газеты The Washington Post отметил, что с нынешними темпами «Украина будет возвращать все свои территории» в течение 16 лет. По его словам, если до конца лета ВСУ не смогут резко изменить расстановку сил на фронте, то, вероятно, кризис попробуют решить политико-дипломатическими методами. При отсутствии успехов даже часть сторонников Украины в Европе и США могут поддержать призывы Глобального Юга к срочному прекращению огня и возвращению сторон за стол переговоров.

«Если они достигнут соглашения или даже фактического прекращения огня, ожидайте, что все стороны объявят победой то, чего они достигли на данный момент, и сделают все возможное, чтобы довести эту историю до ключевых избирателей. Если это произойдет, мир отпразднует окончание боевых действий и назовет это миром»,— пишет господин Эллисон. Тем не менее, уверен профессор, такая заморозка никому не принесет успеха, поскольку ни одна из сторон не достигнет своих целей, а значит, попытки их добиться через какое-то время возобновятся.

В Киеве с такими допущениями не согласны. Господин Зеленский в том же интервью британской телекомпании BBC, где признавал медленные темпы контрнаступления, уверял: «Что бы кто ни хотел, какие бы попытки давления на нас ни оказывали, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным». Он вновь подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, пока войска РФ не покинут международно признанную территорию Украины. «Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это бесперспективно для Украины»,— заключил господин Зеленский.

Ранее немецкий канал ARD сообщал о возможном старте переговоров по Украине уже в июле. 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Кремлю об этом ничего не известно».

«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается»,— отметил господин Песков. В субботу, в день мятежа, он также подчеркивал, что события в России «ни в коем случае» не скажутся на боевых действиях. «СВО продолжается»,— сказал пресс-секретарь президента РФ.

Алексей Забродин