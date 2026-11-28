Владислав Дикиджи прокатился мимо финала
Российский фигурист стал седьмым на этапе Гран-при ISU
В Токио завершился заключительный, шестой этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), по итогам которого определились все участники финала серии. Из российских одиночников шанс отобраться в шестерку сильнейших был только у Владислава Дикиджи. Однако он им не воспользовался, заняв лишь седьмое место. Еще один россиянин, Петр Гуменник стал шестым. Турнир выиграл американец Илья Малинин, установивший мировой рекорд в короткой программе.
Владислав Дикиджи после провала в первый соревновательный день шел на промежуточном девятом месте, но призрачная надежда на пьедестал все равно оставалась, ведь технический набор у него один из самых впечатляющих среди участников турнира, несмотря на очень сильный подбор соперников. Волнение перед так близко маячившей путевкой в финал серии все же оказалось сильнее. Россиянин начал прокат с красивого квад-лутца, но затем посыпался: не докручивал прыжки, допустил степ-аут и сильно потерял в артистической составляющей. В итоге он набрал 250,22 балла, занял лишь седьмое место и не смог отобраться в финал. После проката фигурист рассказал, что сильно недомогал: у него была температура и болело горло.
На одну позицию Дикиджи обогнал его соотечественник и лучший друг Петр Гуменник. Тот тоже вполне мог войти в тройку лучших (после короткой он шел пятым), однако произвольная у него совсем не удалась. Четыре из шести прыжковых элементов оказались в минусовой зоне. Россиянин с 253,11 баллами вновь стал шестым — как на Олимпиаде и на сентябрьском «челленджере» в Японии.
Турнир в Японии вполне ожидаемо выиграл американец Илья Малинин, сменивший перед этапом цвет волос — теперь он платиновый блондин.
Днем ранее «бог квадов» установил мировой рекорд по баллам за короткую программу (114,81), превзойдя достижение своего соотечественника Нейтана Чена (113,97). В произвольной программе, где он выступает в образе голубоглазого самурая из одноименного мультсериала, Малинину до рекорда было далеко. Вместо стартового четверного лутца он исполнил только двойной. Не решился спортсмен и на коронный четверной аксель, исполнив тройной. Еще на двух прыжках судьи отметили недокруты. Зато фигурист исполнил впечатляющую секвенцию из четверного лутца, тройного и двойного акселей, за которую получил впечатляющие 25 баллов. Несмотря на не самый убедительный прокат, американец с огромным — в 35 баллов — отрывом опередил ближайшего преследователя. В общей сумме он получил 305,31 балла.
Эксцентричный француз Кевин Эймоз, способный превратить любой прокат в шоу, занял второе место, набрав в сумме 270,49 балла. Он сорвал стартовый четверной тулуп, зайти на второй квад не решился. Оставшуюся часть программы спортсмен откатал без ошибок и с должной эмоциональной отдачей, заполнив собой все пространство. Увидев оценки, фигурист истошно закричал и подпрыгнул от радости — помимо призового места он гарантировал себе участие в финале.
Бронзовым призером этапа стал Лукас Бричги, словно сбежавший с дискотеки 2000-х. В произвольной под хиты Джастина Тимберлейка швейцарец легко отпрыгал два четверных тулупа (один в каскаде с тройным). Чемпион Европы 2025 года немного ошибся на тройном акселе во второй половине программы, что совершенно не испортило впечатление от проката. В конце он решил добавить сальто, чем очень порадовал трибуны, которые аплодировали стоя. По сумме двух прокатов швейцарец получил 266,02 балла.
Для попадания на пьедестал Бричги нужно было надеяться на ошибки соперников. И они случились.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2026 года Сюн Сато после первого соревновательного дня шел вторым. На домашнем турнире он решил вернуть старую произвольную, которую презентовал в сезоне-2023/24, но это его не уберегло от грубейших ошибок: упал с двух четверных прыжков и сорвал тройной аксель. После проката японец пнул бортик от ярости, а оценки ожидал с опущенной головой и закрытыми глазами. В итоге фигурист занял лишь восьмое место.
В финал Гран-при из одиночников отобрались Илья Малинин, Кевин Эймоз, итальянец Даниэль Грассль, эстонец Михаил Селевко, японец Као Миура и француз Адам Сяо Хим Фа. Из российских фигуристов на турнире выступит только Александра Игнатова, завоевавшая серебро на этапах в Китае и США. Ее соперницами будут японки Мао Симада, Ами Накаи и Монэ Тиба, а также эстонка Нина Петрыкина и представительница Грузии Анастасия Губанова. Соревнование пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине.