Владислав Дикиджи после провала в первый соревновательный день шел на промежуточном девятом месте, но призрачная надежда на пьедестал все равно оставалась, ведь технический набор у него один из самых впечатляющих среди участников турнира, несмотря на очень сильный подбор соперников. Волнение перед так близко маячившей путевкой в финал серии все же оказалось сильнее. Россиянин начал прокат с красивого квад-лутца, но затем посыпался: не докручивал прыжки, допустил степ-аут и сильно потерял в артистической составляющей. В итоге он набрал 250,22 балла, занял лишь седьмое место и не смог отобраться в финал. После проката фигурист рассказал, что сильно недомогал: у него была температура и болело горло.