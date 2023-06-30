WSJ: глава ЦРУ Бернс заверил директора СВР Нарышкина, что США непричастны к мятежу

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа частной военной компании «Вагнер», сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). Его послание было таким: «США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России».

Переговоры между руководителями ЦРУ и СВР стали контактом самого высокого уровня с момента попытки мятежа, пишет WSJ. Источники издания не раскрывают другие детали беседы. По данным газеты, телефонный звонок стал частью более широкой стратегии Белого дома, которая призвана дать России понять, что США не играли никакой роли в мятеже. В частном порядке американские чиновники утверждают, что стремятся не дать Кремлю повода обвинить в произошедшем «внешних врагов России».

Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических обсуждений»,— сообщил представитель Белого дома.

Как отмечает WSJ, президент Джо Байден часто выбирает Уильяма Бернса в качестве переговорщика с Россией. В ноябре 2021 года он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, в ноябре 2022 года встретился с Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

Джо Байден ранее на этой неделе также заверял, что США и их союзники не причастны к мятежу. Он назвал эти события «частью борьбы внутри российской системы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее говорил, что США могли попросить Украину не совершать диверсии во время мятежа, чтобы не давать России поводя связать происходящее с Вашингтоном.

О мятеже — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Леонид Уварчев