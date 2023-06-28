Европа подтягивает Африку к Украине

Африканские страны не отказываются от своего мирного плана по Украине и готовы по-прежнему взаимодействовать с Москвой и Киевом. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Ранее администрация президента ЮАР опровергла сообщения о поездке своего представителя на созванную по инициативе Киева секретную встречу в Копенгагене, на которой обсуждался вопрос о проведении «глобального саммита мира». В преддверии намеченного на 27–28 июля саммита Россия—Африка Претория дает понять, что планируемый без участия России «саммит мира» нельзя считать продолжением африканской мирной инициативы. Руководство ЮАР предлагает провести альтернативную конференцию на основе африканского плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Германии и ЮАР Анналена Бербок (слева) и Наледи Пандор

Фото: Alet Pretorius, Reuters Главы МИД Германии и ЮАР Анналена Бербок (слева) и Наледи Пандор

Фото: Alet Pretorius, Reuters

«Мы хотим как можно скорее увидеть прекращение вооруженных действий на Украине и начать диалог по урегулированию кризиса»,— заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор по итогам состоявшихся во вторник в Претории переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли последние события в России на ход реализации африканского мирного плана, глава дипломатического ведомства ЮАР подтвердила намерение продолжать работать как с Киевом, так и с Москвой.

По ее словам, недавняя поездка миротворческой миссии стран Африки в Россию и на Украину внушает оптимизм, поскольку «президент (Владимир.— “Ъ”) Путин и президент (Владимир.— “Ъ”) Зеленский дали согласие на дальнейшие контакты с африканской миротворческой миссией». Тот факт, что ЮАР воздержалась от голосования по проекту резолюции ООН с осуждением действий России на Украине, по ее мнению, позволяет стране находиться в хорошей позиции для переговоров как с Москвой, так и с Киевом.

«Попытка мятежа не скажется на нашей готовности продолжать взаимодействие с обеими странами, как было согласовано президентами в рамках миссии стран Африки по мирному урегулированию»,— подытожила Наледи Пандор.

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок, которая в связи с последними событиями в России была вынуждена на один день отложить свой визит в ЮАР, чтобы по пути в Преторию в понедельник принять участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, дала совсем иную интерпретацию итогов переговоров с Наледи Пандор. Сообщив о том, что она получила в Претории дополнительную информацию о поездке африканской миротворческой миссии в Россию и на Украину, госпожа Бербок похвалила африканский мирный план и тут же выступила с новыми обвинениями в адрес России. Она заявила, что своими действиями в отношении Украины Россия нарушила международные нормы, включая свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Самым же интригующим стало заявление главы МИД Германии о том, что в позиции ЮАР по конфликту на Украине произошли изменения, о которых она, впрочем, не стала говорить подробно. «Тут очевидно, что долгие усилия в дипломатии окупаются, поскольку голос ЮАР, на мой взгляд, уже изменился»,— отметила госпожа Бербок, слова которой привел немецкий телеканал NTV. При этом дипломат так и не пояснила, что имеет в виду.

Это была уже не первая за последние дни нестыковка в освещении позиции по украинскому конфликту Южной Африки, играющей лидирующую роль на африканском континенте и председательствующей в этом году в БРИКС. Накануне переговоров глав МИДов Германии и ЮАР администрация президента Южно-Африканской Республики дезавуировала распространенную главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком информацию о том, что в секретной конференции по подготовке «глобального саммита мира», которая 24 июня прошла в Копенгагене по инициативе Киева, якобы принимал участие представитель ЮАР. «Администрации президента ЮАР ничего не известно об этих переговорах»,— заявил ТАСС представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Ранее офис президента Зеленского сообщил о якобы состоявшейся в Копенгагене встрече Андрея Ермака с советником президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидни Муфамади, в ходе которой, по версии Киева, обсуждалась подготовка к саммиту Украина—Африка, а также будущее зернового соглашения.

В свою очередь, собеседник ТАСС в МИД ЮАР сообщил о том, что южноафриканской стороне известно о подготовке «глобального саммита мира» на основе обнародованных еще в прошлом году предложений президента Украины. Встреча, предположительно, пройдет в августе в Копенгагене. По решению кабинета министров ЮАР туда все же поедет Фхолисани Сидни Муфамади. Однако, как отмечают в МИД ЮАР, планируемый саммит в Копенгагене нельзя рассматривать как продолжение мирной инициативы Африки.

Более того, по словам министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, Южно-Африканская Республика готова принять на своей территории мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине на основе работы, проделанной африканской миротворческой миссией.

Делегация семи африканских стран, в которую вошли президенты Замбии, Коморских островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, 16 июня посетила Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, а уже на следующий день ее принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин.

От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса изложил тогда африканский план из десяти пунктов, который страны континента предлагают положить в основу будущего мирного урегулирования на Украине. Африканская инициатива касается гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала мирных переговоров. При этом она не содержит тех территориальных требований Киева к России, которые Москва считает неприемлемыми и категорически отвергает.

По итогам встречи в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность, что в ходе намеченного на 27–28 июля саммита Россия—Африка консультации по африканскому мирному плану будут продолжены.

Таким образом, африканские страны дают понять, что их не устраивает предложение договариваться о мире на Украине без России, которое лежит в основе предложения провести «глобальный саммит мира» в Копенгагене.

В мае глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил о первоначальной готовности Копенгагена принять саммит, опираясь на «украинскую формулу мира».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал» и призвала «ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и заявляют о готовности сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее». «Ваше присутствие на саммите необходимо Западу лишь для того, чтобы создать видимость широкой поддержки его итогов, а это как раз и отдалит перспективу мирного урегулирования»,— объяснила позицию российского МИДа госпожа Захарова.

Ранее Москва указывала на то, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло пока нет и приоритетом для России остается достижение целей спецоперации. Как пояснили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий в зоне конфликта.

Сергей Строкань