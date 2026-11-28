Оглушительный реванш
«Зенит» нанес крупное поражение ЦСКА благодаря дублю Максима Глушенкова
В центральном матче 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА — 4:1. Яркий матч выдали лидеры петербургского клуба Максим Глушенков и Александр Соболев. Первый отметился дублем и с 12 голами возглавил список лучших бомбардиров премьер-лиги, а второй сделал две результативные передачи. После этой победы «Зенит» на два очка опережает московское «Динамо», у которого впереди игра с «Крыльями Советов».
Вторая встреча ЦСКА и «Зенита» по ходу нынешнего чемпионата произошла в довольно сложный для обоих клубов момент. Они были явно неудовлетворены последними результатами. Петербуржцы не выигрывали два тура подряд, потеряв пять очков, а москвичи не могли победить в трех матчах, набрав лишь один балл из девяти возможных. Правда, если подопечные Сергея Семака все равно находились на втором месте с минимальным отставанием от лидера премьер-лиги — московского «Динамо», то команда Дмитрия Игдисамова стала проседать, откатившись на пятую строчку. Причем на нее уже накатывают снизу. «Рубин», обыграв дома «Акрон» на старте 16-го тура — 3:0, с 24 очками вплотную подобрался к армейцам.
«Зенит» помимо всего прочего еще, конечно, горел желанием поквитаться за поражение от красно-синих в Санкт-Петербурге — 1:2. Тем не менее матч на «ВЭБ Арене» он начал достаточно осторожно, хотя и хозяева в дебюте действовали очень аккуратно. Никто не хотел раскрываться и нарываться на опасные атаки. Побольше на мяче были все же гости, тем более что Максим Глушенков, Луис Энрике и Педро любят повозиться с ним. Не хватало только Вендела, который отбывал дисквалификацию.
Постепенно преимущество петербуржцев приобрело достаточно серьезный характер и оформилось в гол Александра Соболева на 20-й минуте.
Допустив потерю на своей половине поля, москвичи не успели правильно расставиться в обороне и не сумели прервать в общем-то нехитрый прострел Луиса Энрике в направлении Соболева. Центральные защитники Кирилл Данилов и Матвей Лукин оказались не у дел, а Мохамед Аззи проиграл позицию нападающему «Зенита», который в касание поразил пустые ворота. Впрочем, в протоколе гол Соболева переписали на автогол алжирца, учитывая, что мяч залетел в сетку от его ноги.
ЦСКА нужно было как-то отвечать, но ничего конкретного у ворот Богдана Москвичева создать не получалось. Разве что Лусиано Гонду пробил мимо с передачи Матеуса Рейса. А на 40-й минуте армейцы опять ошиблись позиционно и позволили убежать один на один с вратарем Глушенкову, которому отдал голевой пас Артем Карпукас. Центрбек Жуан Виктор на границе штрафной площади вроде бы уже настиг зенитовскую «десятку», но тот увидел, что голкипер Максим Бориско тоже занял неудачную позицию, дернувшись вперед, и перекинул его. Так Глушенков с 11 голами возглавил гонку лучших бомбардиров чемпионата, оторвавшись от Соболева.
В перерыве Игдисамов снял с игры одного из трех центральных защитников Лукина и выпустил ярко выраженного атакующего футболиста Ивана Олейникова. Первый тайм его команде действительно совсем не удался. Однако перестройка схемы также ни к чему не привела, и на 51-й минуте «Зенит» повел уже 3:0. Луис Энрике, как от стоячего, умчался от Рейса один на один с Бориско, получив пас от Соболева, и ударил ему под руку. Вратарь, как говорят в таких случаях, не выручил. А зенитовский бразилец забил уже в третьем матче подряд.
Понятно, что игра была сделана. К тому же чувствовалось, что армейцы подустали к концу первой части сезона и не бегут так, как раньше.
Хотя у Москвичева все-таки появилась работа. И если Олейников его только размял, то потом голкипер гостей совершил два настоящих сейва, отразив удары Кирилла Глебова и Ивана Облякова головой. Во втором эпизоде Москвичев вообще каким-то волейбольным приемом вытащил мяч, который частью сферы уже пересек линию ворот. На 73-й минуте Данил Круговой все же закрутил его в сетку из-за штрафной. Сократив разницу, армеец затем еще и спас команду от четвертого гола, когда Глушенков обвел Бориско и бил в пустой створ.
Но на 81-й минуте петербуржцы уже просто в клочья разорвали оборону соперника. Луис Энрике выполнил длинную передачу на Глушенкова, который разыграл изящную стеночку с Соболевым и, очутившись с глазу на глаз с Бориско, просто положил мяч в угол. Это был 12-й гол лучшего бомбардира премьер-лиги. Благодаря дублю Глушенкова «Зенит» взял у армейцев более чем убедительный реванш — 4:1, возглавив турнирную таблицу с 34 очками. И останется лидером, если столичное «Динамо» не победит в Самаре «Крылья Советов». ЦСКА же, потерпев третье поражение подряд и пропустив в сумме десять мячей, остался с 26 очками.