В перерыве Игдисамов снял с игры одного из трех центральных защитников Лукина и выпустил ярко выраженного атакующего футболиста Ивана Олейникова. Первый тайм его команде действительно совсем не удался. Однако перестройка схемы также ни к чему не привела, и на 51-й минуте «Зенит» повел уже 3:0. Луис Энрике, как от стоячего, умчался от Рейса один на один с Бориско, получив пас от Соболева, и ударил ему под руку. Вратарь, как говорят в таких случаях, не выручил. А зенитовский бразилец забил уже в третьем матче подряд.