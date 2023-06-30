Что ждет россиян в июле 2023 года

Расширение списка офшорных зон, акциз на сладкие напитки, банк данных экстремистских материалов и другие нововведения.

С 1 июля расширяется список офшорных зон. В него войдут США, Япония, Канада, Великобритания, множество стран ЕС и другие. Всего в перечне оказалось 91 государство или территория. Ранее их число составляло 40 стран.

Зачем Минфин расширил список офшорных зон — в материале «Ъ».

С 1 июля минимальный объем собственных средств микрокредитной финансовой организации должен составлять 4 млн руб. Исключение составят компании, учредителем которых является РФ или ее субъект, муниципальное образование.

Как Центробанк сокращал реестр микрофинансовых организаций — в материале «Ъ».

С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Его ставка составит 7 руб. на литр.

К чему может привести введение налога на сладкие напитки — в материале «Ъ».

С 1 июля уточняется порядок выплаты страховой пенсии гражданам, проживающим за пределами РФ. По новым правилам факт, что человек жив, может подтверждаться с помощью отправки заявления о продолжении выплаты пенсий через портал «Госуслуг».

Как «Почта России» получила монополию на доставку пенсий — в материале «Ъ».

С 1 июля максимальная ежедневная ставка по кредиту снижается с 1% до 0,8%, а плата по полной стоимости займа не должна превышать 292% годовых. Ранее этот показатель равнялся 365%. Кроме того, размер итоговой суммы выплаты по кредиту на срок до одного года снижен со 150% до 130% от взятой ссуды.

Чего ожидают микрофинансисты и их клиенты в ближайшие полгода — в материале «Ъ».

С 1 июля вводится единый стандарт получения компенсации за оплату ЖКХ. Заявление можно подать в органе, предоставляющем услугу, МФЦ или через портал «Госуслуг». Максимальный срок рассмотрения документа — 10 дней.

Как сэкономить на услугах ЖКХ — в материале «Ъ».

С июля физические лица смогут получать и отправлять налоговые документы через портал «Госуслуг». Кроме того, на нем станет возможным подать заявление на получение дальневосточного или арктического гектара.

О возможности подать заявление в военкомат через портал «Госуслуг» — в материале «Ъ».

С 15 июля вносятся изменения в закон об ОСАГО. Например, страховщик сможет проводить осмотр поврежденного транспорта в электронной форме. Участник ДТП будет отправлять ему фото и видео автомобиля.

Что известно об идее сделать единый полис ОСАГО для России и Белоруссии — в материале «Ъ».

С 15 июля Минюст будет вести банк данных экстремистских материалов. В него будут вноситься как копии о присвоении информации подобного статуса, так и она сама.

Как изменилось количество экстремистских преступлений в России за год — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов