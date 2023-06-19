Недруг познается в офшоре

Российский Минфин пополнил список офшорных зон — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не представляют информацию о проведении финансовых операций — недружественными странами. Теперь в этом перечне — государства, сами являющиеся застрельщиками мировой борьбы с отмыванием, включая США, Великобританию и основные страны Евросоюза. Так Россия отвечает на ее включение в черный список ЕС. Ожидается, что следующим шагом станет приостановка норм соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами. Эксперты отмечают, что расширение списка ударит по российским компаниям с «дочками» в «новых офшорах» — прежде всего для них станут недоступны нулевые ставки по доходам от дивидендов или продажи акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за отказа иностранных юрисдикций от обмена финансовой и налоговой информацией с РФ Минфин под руководством Антона Силуанова будет только расширять черные списки

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Из-за отказа иностранных юрисдикций от обмена финансовой и налоговой информацией с РФ Минфин под руководством Антона Силуанова будет только расширять черные списки

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минфин резко расширил перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Как следует из опубликованного приказа ведомства, с 1 июля этот перечень пополнится недружественными странами, за счет чего он увеличится более чем вдвое (с 40 до 91 государства или территории).

Если ранее в черный список входили преимущественно «классические» офшоры (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), а также ОАЭ (которые РФ готова исключить после введения в этой стране налога на прибыль), то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань. Как пояснили “Ъ” в Минфине, в перечень добавлены «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС».

Далее, как сообщал замглавы Минфина Алексей Сазанов, планируется поправить еще один похожий перечень — стран, не обеспечивающих налоговый обмен с РФ (сейчас в нем 89 государств и 16 территорий) по схожим основаниям. Кроме того, готовится еще более масштабная мера — приостановка действия норм соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами (см. “Ъ” от 15 марта). 14 июня Минфин сообщил, что уже направил соответствующее предложение в администрацию президента. Как утверждает Алексей Сазанов, приостановлены будут не сами соглашения, а «отдельные статьи», касающиеся применения пониженных или нулевых ставок налогов на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Возможность зачета налога, в том числе НДФЛ, сохранится — таким образом, физлиц изменения не коснутся.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Евгения Вольфус отмечает, что в списке появились юрисдикции, в которых номинальная ставка налога на прибыль выше, чем в РФ, — что подтверждает, что этот шаг является ответом на включение РФ в черный список ЕС. По словам ассоциированного партнера «МЭФ Legal» Анны Зеленской, речь идет не о том, что «эти страны внезапно приобрели черты низконалоговой юрисдикции, а о том, что они перестали сотрудничать в области обмена финансовой информацией». Эксперт по международному налогообложению Рустам Вахитов отмечает, что, например, «Великобритания и Канада уже заявляли о прекращении автоматического информобмена с РФ и уже были включены в соответствующий список ФНС — в этой части это просто констатация факта».

Юристы сходятся в том, что решение Минфина прежде всего повлияет на российских инвесторов, которые владеют долями в компаниях, зарегистрированных в странах из черного списка. Они не смогут применять нулевую ставку на доходы в виде дивидендов от «дочек» в недружественных странах или от продажи акций (в первом случае ставка составит 13%, во втором — 20%), поясняет Евгения Вольфус. По большей части, говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова, расширение списка может ударить по российским группам, которые планировали выход из активов в недружественных странах, но еще не успели это сделать. Кроме того, сделки с компаниями из стран в списке приравнены к сделкам с взаимозависимыми лицами, даже если фактически контрагент является независимой компанией,— соответственно, они «могут признаваться контролируемыми и подпадать под требование о подготовке документации по трансфертному ценообразованию».

Директор налоговой практики «ТеДо» Анна Модянова отмечает, что включение в список Кипра, Люксембурга и других ранее популярных стран осложнит сохранение таких компаний в российских бизнес-структурах — это усилит тренд на переориентацию бизнеса в сторону России и дружественных юрисдикций. По ее словам, исключение из перечня стран с приемлемым уровнем налогообложения (например, ОАЭ) способствовало бы этому процессу.

В целом, отмечает Анна Зеленская, «тренд понятен и поддерживается обеими сторонами»: операции с недружественными странами становятся все более сложными. «Если же эскалация достигнет приостановки или даже отмены СИДН, то это затронет не только тех, кто участвует в капитале компаний из недружественных стран, но и многих лиц, которые корпоративно с ними не связаны»,— рассуждает она. По мнению управляющего партнера NSV Consulting Limited Сергея Назаркина, включение недружественных в список — «прелюдия к приостановке отдельных статей СИДН». По сути, поясняет он, список — не юридическое основание, а формальный предлог для такого указа, который сделает его «более логичным». В таком случае, добавляет эксперт, речь будет идти не только о неприменении нулевых ставок к доходам российского бизнеса, но и о невозможности применения льгот иностранными организациями, владеющими долями в российских компаниях, даже если они будут удовлетворять всем условиям о фактическом получении доходов и экономическом присутствии в стране регистрации.

Евгения Крючкова