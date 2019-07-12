Как сэкономить на услугах ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастает каждый год. “Ъ” расскажет, как меньше платить за услуги ЖКХ, на каких платежах можно сэкономить и оптимизировать свои расходы на «коммуналку».
Общие советы
При обнаружении ошибки нужно обратиться в соответствующую организацию, выставляющую квитанцию, а при необходимости — в государственную жилищную инспекцию, проверяющую правильность начисления суммы оплаты ЖКУ.
Кому положены льготы
Многие потребители могут рассчитывать на государственную поддержку в оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренную федеральными или региональными нормативными актами.
Льготы предоставляются конкретным категориям граждан вне зависимости от уровня дохода, величины площади квартиры и ее принадлежности к определенному жилому фонду. С помощью льгот потребители могут оплачивать до 50% ЖКУ, но лишь по одному жилому объекту.
На государственную помощь в виде льгот могут претендовать:
Для оформления льгот можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставив следующие документы:
Субсидии
В отличие от льгот, субсидии могут быть предоставлены тем гражданам, чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают определенный процент от доходов всех членов семьи (от 10% до 22% в зависимости от региона). Планка выплат по субсидиям определена законодательством и не всегда ограничивается рамками прожиточного минимума. Начисления производится авансами на последующее полугодие.
На государственную помощь в виде субсидий могут претендовать только граждане России, Белоруссии или Киргизии, не имеющие долгов по жилищно-коммунальным услугам. Это могут быть:
Для оформления государственной поддержки можно обратиться в городской центр жилищных субсидий по месту жительства, предоставив следующие документы:
Счетчики
Индивидуальные счетчики — это приборы, измеряющие и учитывающие количество подаваемых в квартиру ресурсов (воды, электричества, газа). Установив их, потребитель сможет платить за ЖКУ по сниженным тарифам, не переплачивая за то, чем он не пользуется.
Для установки счетчика на воду следует:
Для установки счетчика на электроэнергию следует:
Для установки счетчика на газ следует:
Выписка
Если плата за жилищно-коммунальные услуги осуществляется не по приборам учета (счетчикам), а по утвержденным нормам (исходя из числа зарегистрированных в доме человек), следует обратить внимание на то, кто прописан в квартире. Часто случается, что на учете находятся люди (как правило — родственники), которые фактически уже давно не проживают на жилплощади, однако плата за них начисляется и растет каждый год. Выписать «фантомных жильцов» без их личного согласия можно только через суд.
Перерасчет
Если потребитель длительное время отсутствует дома (более пяти дней), он вправе воспользоваться перерасчетом стоимости платежа по определенным ЖК услугам, обратившись в соответствующий центр или управляющую компанию по месту жительства. Подобный запрос можно осуществить только в том случае, если жилье технически невозможно оснастить счетчиками. Для осуществления перерасчета понадобятся:
Радиоточка и антенна
Многие граждане до сих пор тратят деньги на те жилищно-коммунальные услуги, которыми давно не пользуются.
Радиоточка, которой снабжен каждый дом (кроме новостроек), призвана оповещать жильцов о чрезвычайных ситуациях. Сегодня действует СМС-оповещение, тем не менее услуга «радио и оповещение» все еще встречается во многих квитанциях ЖКУ. Потребители вправе отключить ее, обратившись в управляющую компанию, районное отделение управления инженерных служб или городской радиотрансляционный центр.
Кабельное и спутниковое телевидение давно заменило необходимость в коллективной телевизионной антенне, за которую некоторые жильцы платят до сих пор. Для отключения антенны нужно написать заявление и обратиться в управляющую компанию.
Энергосберегающие лампы
С помощью энергосберегающих ламп можно экономить до 75% электроэнергии. Они светят так же, как и лампы накаливания, но потребляют в несколько раз меньше энергии и служат намного дольше. К примеру, энергосберегающая лампа в 20 ватт светит так же, как обычная в 100 ватт. Существует два вида энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные, которые могут исправно работать до шести лет. Различают несколько световых температур ламп:
Домашний телефон
Потребители жилищно-коммунальных услуг все чаще отказываются от использования домашнего телефона, отдавая предпочтение мобильной связи. В целях экономии можно обратиться в центр городской телефонной связи и расторгнуть договор по оказанию услуги, написав перед этим заявление и представив квитанцию, подтверждающую отсутствие задолженностей по платежам домашнего телефона.
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