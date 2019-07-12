Как сэкономить на услугах ЖКХ Практические советы по снижению платы за квартиру

Стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастает каждый год. “Ъ” расскажет, как меньше платить за услуги ЖКХ, на каких платежах можно сэкономить и оптимизировать свои расходы на «коммуналку».

Общие советы

Установка рычажных кранов может сэкономить воду, так как на настройку температуры с помощью системы из двух вентилей уходит больше времени и тратится больше воды.

Из-за протечек кранов в месяц может теряться несколько сотен литров воды, поэтому стоит заботиться о состоянии сантехники и вызывать мастера при обнаружении неисправностей.

Владельцы чугунных батарей могут бесплатно вызвать слесаря-сантехника для их прочистки в летнее время.

Батареи можно оснастить регулировочными кранами, чтобы управлять количеством подаваемой теплоэнергии, тем самым экономить ее, когда это возможно.

Из-за плохой изоляции труб в котельных и подвалах домов теряется много теплоэнергии. Заручившись согласием всех жильцов дома, можно обратиться в управляющую компанию и к подрядчику для установки общедомового счетчика, который может сберегать до 30% теплоэнергии.

При покупке новой бытовой техники стоит выбирать экономичные модели класса «А», так как они тратят меньше электроэнергии.

Уход за холодильником также является способом экономии, так как морозильная камера с намерзшим на ней льдом потребляет больше электроэнергии.

Для экономии до 30% электроэнергии в квартире можно установить автоматизированные датчики контроля движения, управляющие электроосвещением.

Уезжая в отпуск, чтобы избежать пустой траты ресурсов, стоит выключать из розеток все электроприборы. Для более эффективной экономии можно отключить воду и электричество.

При оплате жилищно-коммунальных услуг стоит тщательно проверять квитанции во избежание неоправданных расходов.

При обнаружении ошибки нужно обратиться в соответствующую организацию, выставляющую квитанцию, а при необходимости — в государственную жилищную инспекцию, проверяющую правильность начисления суммы оплаты ЖКУ.

Кому положены льготы

Многие потребители могут рассчитывать на государственную поддержку в оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренную федеральными или региональными нормативными актами.

Льготы предоставляются конкретным категориям граждан вне зависимости от уровня дохода, величины площади квартиры и ее принадлежности к определенному жилому фонду. С помощью льгот потребители могут оплачивать до 50% ЖКУ, но лишь по одному жилому объекту.

На государственную помощь в виде льгот могут претендовать:

Многодетные семьи, воспитывающие четырех и более детей. Инвалиды, а также семьи, где они проживают. Семьи служащих. Герои РФ и СССР с отличиями в области труда. Ветераны, участники, родственники погибших в ВОВ. Доноры, отмеченные специальным знаком.

Для оформления льгот можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставив следующие документы:

Паспорт заявителя. Документ, доказывающий отношение заявителя к определенной льготной категории. Справка, доказывающая отсутствие жилищно-коммунальной задолженности за прошлые месяцы. Справка о составе семьи, проживающей по конкретному адресу. Справка, отображающая величину жилплощади. Документ о праве собственности.

Субсидии

В отличие от льгот, субсидии могут быть предоставлены тем гражданам, чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают определенный процент от доходов всех членов семьи (от 10% до 22% в зависимости от региона). Планка выплат по субсидиям определена законодательством и не всегда ограничивается рамками прожиточного минимума. Начисления производится авансами на последующее полугодие.

На государственную помощь в виде субсидий могут претендовать только граждане России, Белоруссии или Киргизии, не имеющие долгов по жилищно-коммунальным услугам. Это могут быть:

Собственники жилья (квартиры, жилого дома или их части).

Пользователи, чье жилье относится к муниципальному или государственному жилому фонду.

Участники жилищного кооператива или жилищно-строительного объединения.

Граждане, арендующие по договору отдельную частную жилплощадь.

Для оформления государственной поддержки можно обратиться в городской центр жилищных субсидий по месту жительства, предоставив следующие документы:

Паспорта всех членов семьи заявителя.

Документ, подтверждающий право владения жильем.

Справка, подтверждающая состав семьи.

Справка, подтверждающая уровень дохода каждого из членов семьи.

Справка, доказывающая отсутствие жилищно-коммунальной задолженности за прошлые месяцы.

Реквизиты банковского счета.

Счетчики

Индивидуальные счетчики — это приборы, измеряющие и учитывающие количество подаваемых в квартиру ресурсов (воды, электричества, газа). Установив их, потребитель сможет платить за ЖКУ по сниженным тарифам, не переплачивая за то, чем он не пользуется.

Для установки счетчика на воду следует:

Обратиться в управляющую компанию по месту жительства для получения необходимых документов (технические условия установки, схемы водоснабжения). Приобрести счетчики в зависимости от того, сколько в квартире стояков (запорных кранов). Установить счетчики, обратившись к специалистам. Составить трехсторонний акт для введения счетчиков в эксплуатацию (документ подписывается установщиком, владельцем жилплощади и представителем управляющей компании). Заключить договор с управляющей компанией на оплату воды по счетчикам.

Для установки счетчика на электроэнергию следует:

Обратиться в любую организацию, которая занимается установкой счетчиков электроэнергии. Приобрести и установить многотарифный счетчик (в отличие от обычного он учитывает время суток). Обратиться в энергоснабжающую или энергосбытовую организацию, которая обслуживает дом, для опломбирования счетчика (определить нужную организацию можно в управляющей компании). Заключить договор с управляющей компанией на оплату электроэнергии по счетчикам.

Для установки счетчика на газ следует:

Подать заявку в организацию, которая имеет лицензию на установку счетчиков газа (в Москве — Мосгаз). Оплатить установку счетчика специалистом (при установке может понадобиться перестановка газовых приборов, изменение внутриквартирной газовой разводки). Обратиться к представителю поставщика газа для опломбирования счетчика и снятия показателей.

Выписка

Если плата за жилищно-коммунальные услуги осуществляется не по приборам учета (счетчикам), а по утвержденным нормам (исходя из числа зарегистрированных в доме человек), следует обратить внимание на то, кто прописан в квартире. Часто случается, что на учете находятся люди (как правило — родственники), которые фактически уже давно не проживают на жилплощади, однако плата за них начисляется и растет каждый год. Выписать «фантомных жильцов» без их личного согласия можно только через суд.

Перерасчет

Если потребитель длительное время отсутствует дома (более пяти дней), он вправе воспользоваться перерасчетом стоимости платежа по определенным ЖК услугам, обратившись в соответствующий центр или управляющую компанию по месту жительства. Подобный запрос можно осуществить только в том случае, если жилье технически невозможно оснастить счетчиками. Для осуществления перерасчета понадобятся:

Заявление на перерасчет.

Акт обследования, подтверждающий невозможность установления индивидуальных счетчиков.

Документ, подтверждающий факт и длительность отсутствия заявителя или хотя бы одного из членов семьи, зарегистрированного в конкретном жилье.

Радиоточка и антенна

Многие граждане до сих пор тратят деньги на те жилищно-коммунальные услуги, которыми давно не пользуются.

Радиоточка, которой снабжен каждый дом (кроме новостроек), призвана оповещать жильцов о чрезвычайных ситуациях. Сегодня действует СМС-оповещение, тем не менее услуга «радио и оповещение» все еще встречается во многих квитанциях ЖКУ. Потребители вправе отключить ее, обратившись в управляющую компанию, районное отделение управления инженерных служб или городской радиотрансляционный центр.

Кабельное и спутниковое телевидение давно заменило необходимость в коллективной телевизионной антенне, за которую некоторые жильцы платят до сих пор. Для отключения антенны нужно написать заявление и обратиться в управляющую компанию.

Энергосберегающие лампы

С помощью энергосберегающих ламп можно экономить до 75% электроэнергии. Они светят так же, как и лампы накаливания, но потребляют в несколько раз меньше энергии и служат намного дольше. К примеру, энергосберегающая лампа в 20 ватт светит так же, как обычная в 100 ватт. Существует два вида энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные, которые могут исправно работать до шести лет. Различают несколько световых температур ламп:

от 2700 до 3500 кельвинов — теплый желтый свет;

от 4000 до 5000 кельвинов — холодный белый свет;

от 6000 кельвинов — дневной свет.

Домашний телефон

Потребители жилищно-коммунальных услуг все чаще отказываются от использования домашнего телефона, отдавая предпочтение мобильной связи. В целях экономии можно обратиться в центр городской телефонной связи и расторгнуть договор по оказанию услуги, написав перед этим заявление и представив квитанцию, подтверждающую отсутствие задолженностей по платежам домашнего телефона.