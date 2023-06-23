Тест на выживаемость

Для рынка необеспеченного кредитования 2023 год обернулся значительными регуляторными ужесточениями. В январе и мае были введены новые макропруденциальные лимиты, а с 1 июля вступят в силу очередные ограничения процентной ставки и предельно допустимых процентных начислений. Чтобы сохранить рентабельность, микрофинансовым организациям (МФО) придется перенастроить бизнес-модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ожидании ужесточения

2023 год начался для рынка необеспеченного кредитования с существенных перемен. В январе Банк России ввел новые макропруденциальные лимиты (МПЛ). В первом квартале банкам было разрешено иметь не больше 25% клиентов с предельной долговой нагрузкой 80% и выше, для МФО лимит был установлен в 35%. В мае Банк России вновь ужесточил требования к выдаче необеспеченных кредитов и займов: доля клиентов с предельной долговой нагрузкой 80% и выше не должна превышать 20% для банков и 30% для МФО.

По данным регулятора, по итогам последнего квартала прошлого года 36% необеспеченных кредитов было выдано заемщикам с ПДН выше 80%. Причем на срок пять лет и более была выдана значительная доля необеспеченных кредитов — около 15%. Это максимальный показатель с 2019 года, когда были введены нормы расчета показателя ПДН.

Для микрофинансового рынка были введены и другие ужесточения: снижение максимально допустимых переплат по займу с 1,5Х до 1,3Х (где Х — размер тела долга), и — самое чувствительное для отрасли — снижение ставки с 1% в день до 0,8%. Последнее ограничение вступает в силу с 1 июля.

Около двух третей опрошенных «Эксперт РА» микрофинансовых компаний ожидают заметного сокращения маржинальности из-за снижения предельной ставки. Поддержание маржинальности только через наращивание нового бизнеса станет невозможным.

На первом этапе отдельные МФО для увеличения прибыли могут начать более агрессивно предлагать дополнительные услуги. По мере ужесточения политики Банка России в отношении допуслуг и включения их в ПСК компании станут отказывать наиболее рискованным клиентам, а оставшимся будут предлагать более высокие суммы и длинные сроки микрозаймов.

Доля небольших игроков будет перераспределяться между крупнейшими участниками, располагающими наиболее продвинутыми скоринговыми системами. «Эксперт РА» полагает, что реестр к концу 2023 года недосчитается как минимум 200 игроков (на начало 2023 года в реестре числилось 1162 компании, за первый квартал 2023 года он сократился на 53 позиции).

Снижение ставки Директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков — о том, сколько смогут россияне сэкономить на платежах микрофинансовым организациям после снижения предельной допустимой ставки. — В связи с чем было принято решение о снижении ставки с 1% до 0,8% в день? Планируется ли ее дальнейшее снижение? На рынке говорят о потенциальном снижении до 0,5% в день. Соответствует ли это планам Банка России? — Банк России постоянно работает над снижением долговой нагрузки клиентов МФО. Сейчас действуют ограничения максимальной суммы всех переплат по кредиту (займу) и размера процентной ставки. Главное, что с 1 июля 2023 года ни при каких условиях по договору сроком до года кредитор не может начислять заемщику проценты, штрафы и иные платежи, превышающие 130% от суммы основного долга. Например, при займе в 10 тыс. руб. долг составит не более 23 тыс. руб., где 10 тыс. руб.— основной долг и 13 тыс. руб. — проценты и иные платежи. Кроме того, потолок ставки по потребительским кредитам (займам) ограничивается 0,8% в день (вместо 1%). Что касается дальнейшего возможного снижения предельных ставок, то решение мы будем принимать, как и раньше, после последовательного и тщательного анализа. Обычно на рынке займов до зарплаты ставки держатся на предельном уровне — уровне вводимых ограничений. — Приведет ли снижение ставки, по вашим оценкам, к росту доступности микрофинансов для населения? Или, напротив, ограничит ее? — Мы посчитали, что такие ограничения позволят заемщикам сэкономить на платежах до 5 млрд руб. в год. Однако мы видим, что не все игроки выдерживают регуляторное давление: часть компаний покидает рынок после каждого введения новых ставок. В основном это небольшие компании, которые не смогли перестроить свои бизнес-модели и не выдержали конкуренции с крупными игроками. Впрочем, их уход пока не сказывается на доступности услуг для населения. Рынок активно переходит в «цифру», растет объем онлайн-микрозаймов. В первом квартале 2023 года дистанционно было выдано 72% от совокупного объема займов, заключено 84% договоров. — Позволит ли новое регулирование МФО достичь целей по снижению уровня закредитованности населения? — Все наши меры: введение предельного размера платежей и дневной процентной ставки, действующие макропруденциальные лимиты и расчет показателя долговой нагрузки — направлены на то, чтобы ограничить рост закредитованности населения. — Как может отреагировать серый сегмент микрозаймов на снижение максимальной ставки? — Есть вероятность того, что компании, которые не смогут выполнять наши требования, будут уходить в серую и черную зоны. Но мы стараемся уменьшить эти риски и поддерживаем инициативы по усилению административной и уголовной ответственности за нелегальную деятельность на финансовом рынке. — Ожидаете ли вы консолидации на рынке вокруг крупнейших игроков? — Это нормальное развитие для любого рынка. Кто-то уходит, а кто-то объединяется с более успешными. — Как вы оцениваете расширение активности банков на рынке МФО? Сделает ли это рынок МФО более доступным? — Некоторые банки уже внедряют продукты, которые традиционно предоставляют МФО. Но, как правило, у них другая аудитория. Клиентами МФО в основном становятся граждане, которым не всегда доступны банковские кредиты из-за плохой кредитной истории или нестабильного дохода.

По данным ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале выросли на 23% по сравнению с показателями предшествующего года и достигли 216 млрд руб. Общий портфель микрозаймов по итогам квартала составил 380,5 млрд руб., превысив показатель годичной давности на 11%.

«В 2022 году МФО в своем развитии уперлись в стеклянный потолок, даже несмотря на то что 2020–2022 годы были периодом глобальной трансформации рынка, например переход в онлайн. Возможности такого же бурного органического роста исчерпаны. К тому же рынок микрофинансирования постоянно находится в процессе изменений бизнес-моделей и трансформации подходов. В том числе не в последнюю очередь в связи законодательными ограничениями»,— говорит председатель совета СРО МиР Эльман Мехтиев.

После 1 июля 2023 года, чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден будет перестроить модели и подстроиться под новые реалии. Уже сейчас работать по новым правилам готовы практически все компании.

Угроза передела рынка

Однако есть негативные моменты, которые следует учитывать, предупреждает Эльман Мехтиев: «Новые регуляторные меры приведут к снижению доли одобряемых заявок, поскольку новая ставка не покрывает риска выдачи денег. Нельзя не брать в расчет то, что некоторые МФО более активно начнут продажи дополнительных продуктов и услуг. И если официальные МФО ощутимо сократят выдачу средств, население начнет обращаться к черным кредиторам».

«Звучащие все чаще предложения понизить ставку по потребительским кредитам и займам до 0,5% абсолютно не учитывают экономику отрасли. Мы проводили разные стресс-тестирования, и можно смело сказать, что при дальнейшем снижении ставок бизнес МФО становится нерентабельным. Таким образом, возникают существенные риски того, что на смену добросовестным компаниям придут черные кредиторы, работающие вне правового поля. Реальные ставки у них выше, чем установленные законом, методы взыскания нецивилизованные, то есть положение заемщиков значительно ухудшится»,— подтверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Еще один побочный эффект снижения ставок — стремление некоторых МФО компенсировать недостающую прибыль за счет продажи дополнительных услуг, которые не всегда нужны заемщикам, продолжает он.

«Проблему надо решать не только внешними регуляторными механизмами, но и вести системную работу изнутри,— рассуждает директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.— В частности, развивать финансовую грамотность населения, повышать финансовую культуру. Сюда относится много вещей: способность рационально распоряжаться своими деньгами, умение правильно экономить без ущерба для качества жизни, умение пользоваться инвестиционными инструментами и так далее. Также нужно, чтобы росли реальные располагаемые доходы населения. Снижение ставки неминуемо потребует еще большего ужесточения требований к заемщикам, а если она будет снижена до 0,5%, то от легального финансирования будут отрезаны 80–90% клиентов МФО».

Произойдет кардинальный передел рынка, останутся только крупнейшие игроки, добавляет коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

Предпочтительные ограничения

Все три регуляторные новации призваны снизить индикаторы закредитованности населения, контролируемые Банком России. При этом для заемщиков наиболее выгодно ограничение совокупной переплаты, а не скорости начисления процентов до этой отметки. Также необходимо помнить, что алгоритм расчета ПДН до сих пор не унифицирован для банков и МФО и даже внутри микрофинансового рынка.

Поэтому защита от «долговой ямы» в виде МПЛ имеет обратную сторону: формальное превышение ПДН порога 80% может снижать финансовую доступность отдельным категориям граждан, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «К дальнейшему ограничению МПЛ и предела начислений крупные технологичные игроки подойдут подготовленными. А вот еще большее ограничение ставки по микрозаймам может стать наиболее существенным вызовом для МФО на среднесрочном горизонте. Ставка 0,5% в день может привести к убыткам у 91% опрошенных нами МФО, тогда как ограничение переплаты 1Х (то есть не более чем удвоение первоначальной суммы договора) не является угрозой для прибыли 82% компаний. Таким образом, дальнейшее ограничение переплаты с 1,3Х до 1Х не приведет к сворачиванию бизнеса МФО и позволит защитить интересы заемщиков, которым важнее ограничение именно совокупной переплаты, а не скорости начисления. В то же время очередное сокращение процентной ставки с 0,8% до 0,5% в день не только чувствительно для бизнеса МФО, но и может отрезать часть клиентов от микрозаймов, то есть способно снизить финансовую доступность микрозаймов для населения».

В течение первого полугодия 2023 года микрофинансовые компании оптимизировали свои скоринговые системы для выхода в баланс между соблюдением МПЛ и сохранением портфельной доходности. Но снижение ставки с 1 июля приведет к новым изменениям в политике кредиторов, признает директор по рискам группы компаний Eqvanta Ион Болобошенку: «При снижении предельной дневной ставки до 0,8% можно ожидать сокращения уровня одобрения за счет дополнительных отказов тем клиентским сегментам, кредитование которых по пониженной ставке становится экономически нецелесообразным. Доля таких сегментов будет варьироваться и зависеть от разных факторов, в частности от риск-аппетита конкретной компании. По нашей оценке, таких клиентов примерно 10%. Рынок может отреагировать и смещением части клиентских сегментов из краткосрочного сегмента (PDL) в среднесрочный (Installment). Но в данном случае речь, наоборот, о более дисциплинированных клиентах. Долгосрочные продукты предлагаются наиболее благонадежному сегменту: клиентам с хорошей кредитной историей. Но вместе с тем при входе в активную фазу кризиса долгосрочные кредиты — это зачастую первое, что ограничивают кредиторы»,— объясняет Ион Болобошенку.

Цена вопроса Эксперт проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова — о лимитах на кредиты как инструменте защиты кредиторов и заемщиков. Макропруденциальные лимиты (МПЛ) были введены Банком России с 1 января 2023 года. Их цель — ограничение кредитования заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% доходов. Устанавливая лимиты, регулятор хочет защитить как кредиторов (за счет ограничения кредитования высокорискованной категории заемщиков — они с большой долей вероятности не смогут погасить свой долг), так и самих заемщиков, ведь невозможность получить дополнительные деньги убережет их от «долговой ямы», выхода из которой может и не быть. Очевидно, что, если больше 80% доходов идет на погашение долгов и меньше 20% остается на жизнь, быть довольным такой жизнью не получится. Новый кредит приносит лишь временное облегчение, а «расплата», да еще с процентами, остается. Чтобы защитить людей от самих себя, а рынок от некачественной структуры портфеля, ЦБ и решил ограничить выдачу нестабильным заемщикам. Банки не могли выдавать в течение квартала больше 25% объема портфеля людям с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки), а МФО — больше 35%. Банк России сообщал, что итоги первого квартала говорят о сохранении и даже увеличении объемов необеспеченного кредитования: рост задолженности составил 2,5%. При этом все кредиторы соблюдали установленные лимиты, и даже с запасом. Из этого следует вывод об адаптации рынка к установленным ограничениям. А как он адаптировался? Согласно открытым данным, средний размер займа МФО в первом квартале имел тенденцию к снижению и по итогам апреля составил менее 8 тыс. руб. Можно предположить, что, снижая размер займа, МФО аккуратно обходили лимиты кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой — по займам менее 10 тыс. ПДН не считается, а значит, и границ нет. Банки тоже сокращали размер выдачи, что позволяло снизить порог ПДН заемщика: доля клиентов с долговой нагрузкой в диапазоне 70–80% росла в течение квартала с 10% до 15%. Варианты, как говорится, находятся. Заметен и переток такой категории заемщиков к другим кредиторам, у которых в клиентской базе их было немного, а значит, запас выдач имелся. Такие изменения говорят о том, что кредитование совсем закредитованных не прекратилось. Но есть положительные сдвиги — хоть и долг, но меньше, чем хотел потребитель. А значит, придется ему менять свои привычки. Поэтапно идет перестройка и системы кредитования, и поведения потребителя. И это хорошо — резкие изменения могут оказать негативное влияние на все стороны отношений. Что же касается нелегалов, то ЦБ, вводя ограничения кредитования, усиливает противодействие нелегалам на рынке. Регулятор отчитался, что в первом квартале 2023 года выявил нелегальных кредиторов почти в три раза больше, чем в первом квартале 2022-го. Повышается скорость раскрытия информации на сайте ЦБ (список компаний с признаками нелегальной деятельности), а значит, любой заинтересованный пользователь может проверить информацию о тех, к кому он идет за деньгами. И здесь уже решение будет за самим потребителем — вступая в отношения с нелегалами, он повышает свои и так уже слишком высокие риски до недопустимого уровня. Поэтому заемщикам стоит задуматься: если легальный кредитор не дает денег, то, скорее всего, у него есть на то веские причины и не стоит дальше загонять себя в «долговую яму».

Доходность компании может снизиться, по нашим расчетам, на 5–7%, предполагает коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. Хотя, если бы другие компании также давали кредиты не только на месяц, но и на более длительный срок, это пошло бы на пользу рынку и клиентам, уверена коммерческий директор Summit Group Елена Малышева: «Ведь долговая нагрузка клиента снизится. Кроме того, наш опыт показывает, что на условно "годовых" займах можно зарабатывать. Да, это другие процессы, но перестройка возможна. Из позитивных моментов могу отметить, что МПЛ влияют не только на МФО, но и на банки. Таким образом, это меняет всю финансовую структуру, а значит, в МФО могут прийти больше банковских клиентов, ПДН которых для банка непозволительно высок».

Впрочем, ожидать, что компании активно переключатся на среднесрочные потребительские займы, нельзя, потому что для многих это сложный продукт, разработка которого находится на первоначальном этапе, замечает Марат Аббясов.

Банки-конкуренты

Еще одним вызовом для микрофинансового рынка стала активизация экспансии банков в микрофинансовый сегмент. Эффективные МФО есть у ОТП-банка и у «Тинькофф». Проекты по выдаче коротких займов до зарплаты запускали Альфа-банк, Сбербанк. В текущем году собственная МФО появилась у Росбанка, о начале выдач микрозаймов объявил ВТБ.

Банки активно входят в сегмент микрофинансирования, и они, безусловно, являются конкурентами МФО, отмечает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. «Однако у компаний нашего сектора есть преимущество перед банками — богатый опыт оценки платежеспособности и дисциплины высокорисковых заемщиков. У банков критерии оценки представлены довольно универсальными требованиями, тогда как у МФО накоплены наблюдения и аналитика по очень тонким характеристикам клиентского поведения специфической группы граждан. Кроме того, у МФО наработаны уникальные инструменты выявления таких тонких характеристик, разработанные силами собственных специалистов,— рассказывает господин Макаров.— Недостаточно снизить проходной скоринг-балл для заемщиков, чтобы выдавать им микрозаймы. Кредитору требуется подробно сегментировать клиентский поток и индивидуально для каждой когорты разработать особый набор признаков, соответствие которым позволит спрогнозировать их финансовое поведение в течение действия договора займа».

Также следует учитывать, что сейчас не лучший момент для экспансии банковского сектора в микрофинансовый сегмент финансового рынка. С одной стороны, востребованность краткосрочных займов в сложные для экономики времена снижается. С другой стороны, в условиях макроэкономических потрясений МФО, досконально изучившие свою аудиторию, усовершенствовали скоринг, отказались от кредитования большой группы высокорисковых клиентов и переориентировались на относительно качественных заемщиков из числа банковских «отказников» и на удержание своих постоянных клиентов. Банки же вошли в сжавшийся и уже распределенный микрофинансовый сегмент без навыков и инструментов МФО.

Полина Трифонова