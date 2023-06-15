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Коммерсантъ FM
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На «Госуслугах» заработала онлайн-форма подачи заявлений в военкоматы

На портале «Госуслуги» появилась форма подачи онлайн-заявлений в военкомат для постановки на воинский учет или снятия с него. На это обратил внимание Forbes. Онлайн-заявление будут рассматривать семь дней, а затем придет приглашение в военкомат.

Онлайн-форма для подачи электронных заявлений о постановке на воинский учет или снятии с него появляется, если ввести запрос «воинский учет» в поиске на «Госуслугах». Кроме того, на портале появилась информация о реестре воинского учета, создание которого планируется запустить в этом году.

На «Госуслугах» можно также подать заявление для внесения изменений в документы воинского учета (например, при смене места работы или учебы). На сайте указывается, что заявление рассмотрят за семь рабочих дней, после чего заявителя пригласят в военкомат.

Первым внимание на появившуюся на «Госуслугах» форму обратил юрист Григорий Машанов. «Я отправил заявление о снятии с воинского учета. Правда, интерфейс предупредил, что потребуется личная явка в военкомат по его приглашению. Но я попробую объяснить, что я уже за границей и отправлю документы по почте. Так что посмотрим, что выйдет»,— сообщил он в Telegram.

Кроме того, на «Госуслугах» появилась информация о реестре воинского учета, который планируют создать в этом году. «После запуска в 2023 году реестра воинского учета постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в данные будут происходить в некоторых случаях автоматически — гражданам будет приходить уведомление в личный кабинет»,— говорится на сайте.

5 июня стало известно, что Минобороны разрабатывает поправки для оповещения россиян о призыве по мобилизации по СМС вместе с отправкой уведомлений через «Госуслуги». Документ уже есть в базе. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что СМС не будут приравнивать к повестке.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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