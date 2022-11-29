«Почте России» назначили пенсию

С апреля 2023 года «Почта России» станет единственным доставщиком пенсий в наличной форме. Соответствующие депутатские поправки поддержаны правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Вытеснение с рынка доставки пенсий частных организаций, которые, по утверждению депутатов, не всегда хорошо исполняли свои обязательства перед Пенсионным фондом, увеличит число клиентов почтовой госкомпании на 1,5 млн человек.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Законопроект о введении монополии «Почты России» на доставку пенсий в наличной форме в октябре был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России». Вчера фракция сообщила о поддержке инициативы правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Сейчас страховые пенсии можно получать двумя способами. Если выплата происходит в безналичной форме, Пенсионный фонд перечисляет средства на счет в банке, в котором обслуживается пенсионер. Доставкой пенсий в виде наличных денег занимается «Почта России» либо частная организация. Как отмечают авторы проекта в пояснительной записке к нему, в 2021 году 11,9 млн пенсионеров получали пенсию в наличной форме. Подавляющее большинство из них (10,4 млн человек) обслуживала «Почта России», однако 1,5 млн пенсионеров выбрали в качестве доставщика частную организацию.
Однако эти частные компании, как сообщают единороссы, в большинстве случаев являются обществами с ограниченной ответственностью и минимальным уставным капиталом, что «создает существенные риски неисполнения взятых обязательств». Утверждается, что в чрезвычайных ситуациях они могут просто отказаться выполнять обязательства по доставке, по факту передавая их «Почте России» — как это уже происходило в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях. Частные доставщики, сетуют авторы проекта, стремятся работать в черте городов, где себестоимость доставки пенсий минимальна, в то время как «Почта России» вынуждена обслуживать пенсионеров в сельской местности и труднодоступных районах. При этом тариф на доставку пенсий не учитывает различия в себестоимости услуг доставщика и является фиксированным — 1,17% от размера пенсии.
До 2025 года «Почта России» обязалась модернизировать свои отделения — как за свой счет, так и с помощью трансфертов из федерального бюджета в размере не менее 25 млрд руб. В этих условиях депутаты выступают за предоставление госкомпании дополнительных мер поддержки, в числе которых может быть и монополия на доставку пенсий. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года. Отсрочка необходима Социальному фонду, который будет организован путем слияния ПФР и ФСС для расторжения существующих у него контрактов на доставку пенсий с частными компаниями.
Поправки уже получили одобрение профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и «концептуально поддержаны» правовым управлением нижней палаты. Впрочем, думские юристы попросили уточнить срок, в течение которого новые клиенты «Почты России» могут обжаловать какие-либо нарушения при доставке пенсии.
Отметим, что проблема, которую депутаты намерены решить с помощью создания монополии, во многом и является результатом доминирующего положения «Почты России» на рынке доставки соцвыплат. Очевидно, что конкуренция с госкомпанией в равных условиях вряд ли под силу частной организации, поэтому они и стремятся оказывать свои услуги в тех ситуациях, когда могут минимизировать свои финансовые риски. Похожим образом частные медицинские организации выбирают из тарифов ОМС наиболее емкие по прибыльности, оставляя государственным больницам более убыточные.