«Почте России» назначили пенсию

С апреля 2023 года «Почта России» станет единственным доставщиком пенсий в наличной форме. Соответствующие депутатские поправки поддержаны правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Вытеснение с рынка доставки пенсий частных организаций, которые, по утверждению депутатов, не всегда хорошо исполняли свои обязательства перед Пенсионным фондом, увеличит число клиентов почтовой госкомпании на 1,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Законопроект о введении монополии «Почты России» на доставку пенсий в наличной форме в октябре был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России». Вчера фракция сообщила о поддержке инициативы правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Сейчас страховые пенсии можно получать двумя способами. Если выплата происходит в безналичной форме, Пенсионный фонд перечисляет средства на счет в банке, в котором обслуживается пенсионер. Доставкой пенсий в виде наличных денег занимается «Почта России» либо частная организация. Как отмечают авторы проекта в пояснительной записке к нему, в 2021 году 11,9 млн пенсионеров получали пенсию в наличной форме. Подавляющее большинство из них (10,4 млн человек) обслуживала «Почта России», однако 1,5 млн пенсионеров выбрали в качестве доставщика частную организацию.

Однако эти частные компании, как сообщают единороссы, в большинстве случаев являются обществами с ограниченной ответственностью и минимальным уставным капиталом, что «создает существенные риски неисполнения взятых обязательств». Утверждается, что в чрезвычайных ситуациях они могут просто отказаться выполнять обязательства по доставке, по факту передавая их «Почте России» — как это уже происходило в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях. Частные доставщики, сетуют авторы проекта, стремятся работать в черте городов, где себестоимость доставки пенсий минимальна, в то время как «Почта России» вынуждена обслуживать пенсионеров в сельской местности и труднодоступных районах. При этом тариф на доставку пенсий не учитывает различия в себестоимости услуг доставщика и является фиксированным — 1,17% от размера пенсии.

До 2025 года «Почта России» обязалась модернизировать свои отделения — как за свой счет, так и с помощью трансфертов из федерального бюджета в размере не менее 25 млрд руб. В этих условиях депутаты выступают за предоставление госкомпании дополнительных мер поддержки, в числе которых может быть и монополия на доставку пенсий. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года. Отсрочка необходима Социальному фонду, который будет организован путем слияния ПФР и ФСС для расторжения существующих у него контрактов на доставку пенсий с частными компаниями.

Поправки уже получили одобрение профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и «концептуально поддержаны» правовым управлением нижней палаты. Впрочем, думские юристы попросили уточнить срок, в течение которого новые клиенты «Почты России» могут обжаловать какие-либо нарушения при доставке пенсии.

Отметим, что проблема, которую депутаты намерены решить с помощью создания монополии, во многом и является результатом доминирующего положения «Почты России» на рынке доставки соцвыплат. Очевидно, что конкуренция с госкомпанией в равных условиях вряд ли под силу частной организации, поэтому они и стремятся оказывать свои услуги в тех ситуациях, когда могут минимизировать свои финансовые риски. Похожим образом частные медицинские организации выбирают из тарифов ОМС наиболее емкие по прибыльности, оставляя государственным больницам более убыточные.

Анастасия Мануйлова