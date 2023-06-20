Для МФО настали исключительные времена

Банк России с начала 2023 года исключил из реестра микрофинансовых компаний более 100 организаций, превысив на 15% прошлогодний показатель. При этом количество новых компаний в реестре оказалось в четыре раза меньше, чем год назад. На фоне регуляторных ужесточений усиливается процесс консолидации рынка, прежде всего за счет ухода или поглощения небольших игроков. Однако могут расти риски, в случае если МФО продолжат работать нелегально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За неполные полгода Банк России исключил из реестра 109 микрокредитных организаций. Этот показатель на 15% превысил прошлогодний, следует из сообщений на сайте ЦБ. Число МФО, вошедших в реестр с начала года, оказалось почти в четыре раза меньше, чем в первом полугодии прошлого года: 28 против 108. В Банке России назвали исключение из реестра «крайней мерой», которой предшествуют «выдача предписаний об устранении нарушений, введение ограничения деятельности, привлечение к административной ответственности».

Согласно данным Банка России, на 19 июня 2023 года в реестре состоят 1073 компании. По данным ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале выросли на 23% по сравнению с предшествующим годом и достигли 216 млрд руб. Общий портфель микрозаймов по итогам первого квартала составил 380,5 млрд руб., превысив показатель годичной давности на 11%.

Эксперты ожидают, что дальше позиция регулятора будет еще жестче, особенно в части выявления кредитования заемщиков с предельной нагрузкой более 80% и практик мисселинга. Впрочем, исключение из реестра сотни МФО существенным образом на рынке не скажется, полагает эксперт проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Алла Храпунова. «Рынок МФО нуждается в очищении. Некоторые его участники, несмотря на регулярную фиксацию в отчетности исполнения всех требований регулятора, при выездных проверках попадаются на нарушениях, а многие позволяют себе игнорировать базовые стандарты и закон о защите прав потребителей, что выявляют уже СРО»,— уверена она.

В скором времени рынок увидит более явный процесс консолидации, считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Небольшие компании будут закрываться из-за растущей регуляторной нагрузки, а другие — продавать бизнес по причине неуверенности акционеров в перспективах доступных им бизнес-моделей»,— отмечает он.

«Существенная доля игроков не достигла эффекта масштаба и неспособна адаптироваться к вызовам внешней среды, а также уязвима к новым регуляторным ограничениям (макропруденциальные лимиты, снижение ставки по займам с 1% до 0,8% в день, ограничение максимальной переплаты по займу до 1,3х.— “Ъ”). Высокая конкуренция и входной барьер на рынок, в том числе поэтапное повышение минимального размера собственных средств для МКК, является ключевой причиной снижения интереса к основанию нового бизнеса»,— добавляет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

К концу 2023 года реестр недосчитается как минимум 200 участников рынка, полагает господин Уклеин. Во втором полугодии после снижения дневной ставки до 0,8% количество уходящих компаний будет только расти, уверен гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его прогнозам, через год реестр сократится до 700–750 компаний.

Крупные компании значительных рисков для своего бизнеса в сокращении игроков на рынке не видят. Ничего не случится, если количество МФО в России сократится до нескольких сотен и будет сопоставимо с числом банков: 15 крупнейших компаний отрасли обеспечили 46,6% общего портфеля рынка и продолжают расти быстрее остальных, отмечает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Некоторые небольшие игроки из отдаленных регионов выберут путь латентного бизнеса по собственным правилам, опасается Роман Макаров. Однако, добавляет он, они «все равно попадут в поле зрения регулятора и правоохранительных органов на фоне многочисленных жалоб заемщиков».

Полина Трифонова