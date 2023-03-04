В России на 160% за год выросло число экстремистских преступлений

В январе 2023 года МВД зарегистрировало 134 преступления экстремистской направленности. Это на 157,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве также отмечают рост числа террористических преступлений. Как следует из материалов министерства, которые цитирует ТАСС, в январе МВД зарегистрировало 157 преступлений террористического характера (+12,1% относительно января 2022 года).

По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 экстремистских преступлений, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза. Это рекордный показатель за последние годы.

В материалах МВД уточняется, что большая часть преступлений подобного рода совершается в интернете.

«Экстремистскими» статьями уголовного кодекса считаются ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества). В 2018 году 282-я статья была частично декриминализована как излишне репрессивная. Она регулярно становится объектом критики правозащитников и оппозиционных политиков, которые рассматривают эту статью УК как инструмент для ограничения деятельности оппозиционных политических организаций и их сторонников.

Андрей Сапожников