Из Липецка и области отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область

Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщило правительство региона. Там добавили, что возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.

Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались пробки. На трассе закрыто движение с 464-го по 777-й км. В Москве, Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. Столичный Дептранс предупредил о возможных задержках и отмене автобусов по южным направлениям.

Ограничения ввели после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Сегодня, 24 июня, основатель ЧВК заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер