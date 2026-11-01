Российский боец Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира в Астане в весовой категории до 92 кг. В финальном поединке он победил борца из США Трента Хидли.
Схватка завершилась в пользу Гаджимагомедова со счетом 3:2. Бронзовыми призерами соревнований в этой категории стали азербайджанец Али Цокаев и швейцарец Мириани Майсурадзе.
Для российской сборной это третья золотая медаль на турнире. До этого золотую медаль завоевала Алина Касабиева. Она стала победительницей в весовой категории до 65 кг. Среди мужчин в категории до 70 кг победителем стал Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг).