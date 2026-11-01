Российский боец Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе

Для российской сборной это третья золотая медаль на турнире. До этого золотую медаль завоевала Алина Касабиева. Она стала победительницей в весовой категории до 65 кг. Среди мужчин в категории до 70 кг победителем стал Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг).