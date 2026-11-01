Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2026 году сократилось на $24 млрд

Сильнее всего среди российских участников состояние снизилось у президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $8,1 млрд, до $21,6 млрд. Состояние Михаила Прохорова сократилось на $4,86 млрд, до $10,8 млрд, совладельца LetterOne Holdings и «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на $3,8 млрд, до $10,4 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось на $2,61 млрд, до $12,1 млрд. Капитал сооснователя компания «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко уменьшился почти на $3 млрд до $10,4 млрд.