Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2026 году сократилось на $24 млрд
С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $24,56 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров», который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
Сильнее всего среди российских участников состояние снизилось у президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $8,1 млрд, до $21,6 млрд. Состояние Михаила Прохорова сократилось на $4,86 млрд, до $10,8 млрд, совладельца LetterOne Holdings и «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на $3,8 млрд, до $10,4 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось на $2,61 млрд, до $12,1 млрд. Капитал сооснователя компания «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко уменьшился почти на $3 млрд до $10,4 млрд.
По данным рейтинга, больше всего состояние за год выросло у Виктора Вексельберга и Геннадия Тимченко — на $1,04 млрд у каждого до $14 млрд и $11,1 млрд соответственно. Капитал Сулеймана Керимова увеличился на $933 млн и достиг $10,7 млрд. Состояние Вагита Алекперова выросло до $26,1 млрд (+$512 млн), Дмитрия Рыболовлева — до $9,82 млрд (+$461 млн).