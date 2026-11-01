Дизель отпустят с исключениями

По данным S&P Global Energy Commodities at Sea (CAS), в первой половине 2026 года, до усугубления ситуации с повреждениями НПЗ из-за атак, российский экспорт дизтоплива составлял около 1 млн баррелей в сутки (б/с), а с июля сократился до 550 тыс. б/с. C 1 по 24 сентября, согласно CAS, Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей на 16% относительно августа и на 37% с июля, до 448 тыс. тонн.