Дизель отпустят с исключениями
Правительство РФ продлило действие запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых производителями на три месяца, до 31 января 2027 года включительно. Соответствующее постановление подписано 31 октября. Как сообщили в правительстве, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года.
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что из запрета, как и в октябре, будут сделаны исключения, что позволит поставить на мировые рынки 2,15 млн тонн российского дизтоплива против 510 тыс. тонн в октябре. Частично экспорт дизтоплива был открыт 10 октября после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам.
По данным S&P Global Energy Commodities at Sea (CAS), в первой половине 2026 года, до усугубления ситуации с повреждениями НПЗ из-за атак, российский экспорт дизтоплива составлял около 1 млн баррелей в сутки (б/с), а с июля сократился до 550 тыс. б/с. C 1 по 24 сентября, согласно CAS, Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей на 16% относительно августа и на 37% с июля, до 448 тыс. тонн.