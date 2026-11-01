Индийская оппозиция вывела десятки тысяч людей на новые протесты

Основная часть протестующих собралась на площади Рамлила Майдан. Участники акции принесли с собой флаги и музыкальные инструменты и скандировали лозунги, критикующие политику центрального правительства. Власти направили тысячи полицейских и бойцов военизированных формирований на патрулирование улиц и пресечение беспорядков.