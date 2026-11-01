Индийская оппозиция вывела десятки тысяч людей на новые протесты
На улицы Нью-Дели вышли несколько десятков тысяч индийцев по призыву альянса INDIA, объединяющего крупнейшие оппозиционные партии Индии, и молодежного движения «Народная партия тараканов». Как сообщает AP, протестующие требуют отставки главы Избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара и защиты демократических институтов страны.
Основная часть протестующих собралась на площади Рамлила Майдан. Участники акции принесли с собой флаги и музыкальные инструменты и скандировали лозунги, критикующие политику центрального правительства. Власти направили тысячи полицейских и бойцов военизированных формирований на патрулирование улиц и пресечение беспорядков.
Масштабные протесты в Индии начались после того, как избирательная комиссия убрала из списков избирателей около 130 млн имен. Демонстранты требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара и отмены процедуры, уточняющей данные избирателей перед предстоящими выборами в стране. Одним из главных организаторов митингов стало движение «Народная партия тараканов». Оппозиционный альянс INDIA, созданный в 2023 году, включает, в числе прочих, Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди, Коммунистическую партию Индии и региональные партии.