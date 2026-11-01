SCMP: Китай активнее поставляет в Африку более современные виды вооружений

Как отмечает издание, особенно тенденция заметна в странах, которые недавно прекратили военное сотрудничество с Францией и в отношении которых ограничения на помощь в сфере безопасности введены Соединенными Штатами. Среди таких стран газета в первую очередь называет Мали и Буркина-Фасо. В Мали еще в апреле этого года были замечены китайские системы ПВО Yiyian-L, а в Буркина-Фасо – радары и ракетные установки «земля-воздух» китайского производства. В августе в Кот-д’Ивуаре были представлены ударные БПЛА Wing Loong II.