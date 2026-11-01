В маркировке сместились акценты

В этом отношении Китай, конечно, очень большую работу проделал. В последние 20 лет расцвел так называемый люкс, который к настоящему не имеет никакого отношения, за исключением высоких цен, и не был обусловлен ни ограниченным объемом производства, ни ручной работой, ни лимитированным, то есть ограниченным, выпуском той или иной модели. Все было просто основано на идее о том, что клиенты якобы что-то не знают, и это позволяло получать сверхприбыль. Китайцы же показали, что повторить все эти сумки и изделия можно практически в таком же качестве, но стоит это в десятки раз дешевле.