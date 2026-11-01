В маркировке сместились акценты
За счет чего Made in China обретает новый смысл и имидж
Маркировка Made in China обретает новый смысл и имидж. Как пишет Reuters, фраза «Сделано в Китае» в западных странах теперь ассоциируется не с дешевой некачественной, одеждой, техникой и игрушками, а с современными электромобилями, искусственным интеллектом и роботами.
В РФ отношение к товарам с такой надписью тоже меняется. Некоторые российские ритейлеры уже запускают рекламные кампании со слоганом «прямиком из Китая». Директор модного дома Raschini Сергей Викулин считает, что бирки Made in China уже можно не прятать:
«Как говорится, холодильник побеждает телевизор, а цена — модный бренд. И многие экономят сотни тысяч рублей, делая ставку на те же самые китайские подделки. Наконец-то потребитель начинает потихонечку взрослеть и понимать, что ценность не всегда обуславливается маркетинговыми манипуляциями и ухищрениями, а все-таки должна включать в себя какие-то материальные и технологические подосновы.
В этом отношении Китай, конечно, очень большую работу проделал. В последние 20 лет расцвел так называемый люкс, который к настоящему не имеет никакого отношения, за исключением высоких цен, и не был обусловлен ни ограниченным объемом производства, ни ручной работой, ни лимитированным, то есть ограниченным, выпуском той или иной модели. Все было просто основано на идее о том, что клиенты якобы что-то не знают, и это позволяло получать сверхприбыль. Китайцы же показали, что повторить все эти сумки и изделия можно практически в таком же качестве, но стоит это в десятки раз дешевле.
Кроме того, власти активно субсидируют китайские компании на модном рынке.
На Монтенаполеоне, центральной модной улице славного города Милан, существует два бутика брендов из КНР. Они не могут похвастаться какой-то экономической рентабельностью с учетом того, какие там цены и так далее. Но, насколько я знаю, китайское правительство специально их дотирует для того, чтобы на модной миланской улице они были представлены, что символизирует в том числе принадлежность к определенному уровню.
В данном случае речь идет о люксе. Они гораздо более в этом отношении технологичны, потому что Китай впитал в себя практически самые передовые технологии. Например, в Европе до сих пор некоторые из них еще являются недоступными для массового производства. КНР в этом отношении показывает потрясающую скорость внедрения соответствующих инноваций».
Китайские автопроизводители уже создают проблемы на европейском рынке, вынуждая местные концерны (Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz) сокращать производство и сотрудников. Впрочем, создать сопоставимых по узнаваемости и ценности брендов компаниям из КНР до сих пор не удалось, отмечает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман:
«Когда мы говорим, например, про швейцарские часы и "сделано в Швейцарии", у нас абсолютно точно фокусируется понятие качества. А когда мы говорим "сделано в Китае", этого не подразумевается. КНР производит все, начиная от iPhone, Tesla и заканчивая косметикой под разными брендами в разных странах. Настолько это разнообразная продукция, принадлежащая как китайским, так и международным брендам, в том числе и люксовым, что понятие "сделано в Китае" размывается. Оно нам просто говорит о территории, где были произведены товары. Пока что я не могу выделить сильные бренды из КНР, которые смогли бы каким-то образом стать выше, чем европейские, американские или азиатские.
Пока что это штучные товары и штучные фирмы, поэтому Made in China сейчас принадлежит всему миру.
Говорить о том, что китайцы занимаются плагиатом, не совсем корректно. Не всегда это бывает намеренно. Часто так происходит именно потому, что европейцы, американцы, русские, работают на рынке КНР».
Как следует из последних данных Главного таможенного управления КНР, в сентябре экспорт Китая вновь обновил исторический максимум. В годовом отношении он увеличился более чем на треть, почти до $450 млрд. Быстрее всего из категорий росли печатные платы для микросхем и автомобили.