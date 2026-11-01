Лимиты стабильны
ОПЕК+ сохраняет квоты на добычу четвертый месяц подряд
Семерка альянса ОПЕК+ продолжает держать паузу в повышении предельного уровня добычи: квоты на декабрь останутся на уровне сентября и неизменными четвертый месяц подряд. Несмотря на рост производства и поставок через Ормузский пролив, добыча стран-участниц, включая Россию, остается ниже квот. Вернуться к их повышению альянс может весной 2027 года, если прогнозы по увеличению спроса на сырье оправдаются.
Семь стран альянса ОПЕК+ на заседании 1 ноября сохранили квоты на добычу нефти в декабре на сентябрьском уровне, сказано в резолюции организации. Таким образом, квоты остаются неизменными четыре месяца подряд. С июня по сентябрь страны ОПЕК+ повышали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Декабрьские квоты для крупнейших производителей ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — составят 10,478 млн и 9,949 млн б/с соответственно.
Квота Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.
Следующая встреча ОПЕК+ состоится 29 ноября.
В сентябре страны ОПЕК+ завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн б/с, которая была утверждена в 2023 году. В то же время пока у большинства стран—участниц альянса сохраняются дополнительные ограничения добычи примерно в 2 млн б/с.
По подсчетам Argus, в сентябре добыча нефти странами ОПЕК+ выросла до самого высокого уровня с начала военных действий между США и Ираном, увеличившись на 2,47 млн б/с, до 30,24 млн б/с. Но показатель оставался на 3,16 млн б/с ниже довоенного уровня и на 4,21 млн б/с меньше утвержденных на сентябрь квот. Как отмечают в Argus, рост производства в сентябре был обусловлен главным образом действиями Саудовской Аравии, которая увеличила экспорт с восточного побережья через Ормузский пролив. Кроме того, указывают эксперты, Ирак нарастил экспорт и восстановил добычу до довоенного уровня благодаря предоставленным скидкам. Россия увеличила добычу в сентябре относительно августа на 60 тыс. б/с, до 8,76 млн б/с, что на 1,19 млн б/с меньше квоты.
Сохранение квот — вполне ожидаемый сценарий в условиях, когда объем предложения остается ниже предельных уровней, а рынок смотрит не столько на решения ОПЕК+, сколько на динамику ближневосточного конфликта, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, текущий уровень квот, скорее всего, будет сохраняться до конца года, а дальнейшие решения будут зависеть от сроков и условий урегулирования на Ближнем Востоке.
В целом, добавляет эксперт, квоты ОПЕК+ уже не получат того значения для рынка, бывшего на выходе из пандемии, когда рост спроса опережал темпы повышения квот, что подталкивало цены вверх.
Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук полагает, что ОПЕК+ может вернуться к смягчению ограничений на добычу весной 2027 года, перед началом высокого сезона, если прогноз организации по росту спроса на нефть в 2026–2027 годах будет подтверждаться выходящей статистикой. По оценкам ОПЕК, потребление нефти в мире в 2026 году увеличится на 200 тыс. б/с, а в 2027 году — на 2,6 млн б/с.
Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что мировой спрос на нефть в 2026 году снизится на 2,6 млн б/с, а в 2027 году увеличится на 2 млн б/с. По данным IEA, совокупные мировые запасы в сентябре были на 509 млн баррелей ниже довоенных значений, а запасы на суше оставались самыми низкими как минимум с 2016 года. С учетом истощения резервов при отсутствии разрешения конфликта на Ближнем Востоке нефтяные рынки могут столкнуться с новыми потрясениями, прежде чем в 2027 году появится какой-либо профицит сырья, предупреждают в IEA.
Вице-премьер Александр Новак в октябре в интервью ИС «Вести» оценивал дефицит на мировом рынке нефти в 4–6 млн б/с. По его словам, из-за ситуации в Персидском заливе многие страны, которые входят в ОПЕК+, не могут обеспечить увеличение поставок и для восстановления добычи и экспорта необходимо разрешение конфликтов.