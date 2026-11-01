Лимиты стабильны

По подсчетам Argus, в сентябре добыча нефти странами ОПЕК+ выросла до самого высокого уровня с начала военных действий между США и Ираном, увеличившись на 2,47 млн б/с, до 30,24 млн б/с. Но показатель оставался на 3,16 млн б/с ниже довоенного уровня и на 4,21 млн б/с меньше утвержденных на сентябрь квот. Как отмечают в Argus, рост производства в сентябре был обусловлен главным образом действиями Саудовской Аравии, которая увеличила экспорт с восточного побережья через Ормузский пролив. Кроме того, указывают эксперты, Ирак нарастил экспорт и восстановил добычу до довоенного уровня благодаря предоставленным скидкам. Россия увеличила добычу в сентябре относительно августа на 60 тыс. б/с, до 8,76 млн б/с, что на 1,19 млн б/с меньше квоты.