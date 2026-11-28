В ведомстве отметили, что Васильевская ЦРБ продолжает работать в сложных условиях и с начала специальной военной операции оказывает помощь мирным жителям и военнослужащим, пострадавшим в результате обстрелов. Медицинский персонал остается на рабочих местах, несмотря на сохраняющиеся риски.