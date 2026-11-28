При ударе дрона ВСУ по машине больницы в Запорожской области погибли два человека
В Запорожской области в результате удара беспилотника по служебному автомобилю Васильевской центральной районной больницы погибли два сотрудника учреждения. Жертвами атаки стали медицинская сестра и водитель. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Среди пострадавших оказался главный врач больницы Николай Лысенко. Ему и второму раненому оказали необходимую медицинскую помощь.
В ведомстве отметили, что Васильевская ЦРБ продолжает работать в сложных условиях и с начала специальной военной операции оказывает помощь мирным жителям и военнослужащим, пострадавшим в результате обстрелов. Медицинский персонал остается на рабочих местах, несмотря на сохраняющиеся риски.