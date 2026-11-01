Президент ФРГ: Китай не готовит трехсторонние переговоры по Украине
Китай не готовит трехсторонний саммит с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В интервью ARD господин Штайнмайер отметил, что Си Цзиньпин отреагировал на эти сообщения с удивлением.
Президент Германии спросил главу КНР о подготовке саммита напрямую. В ответ Си Цзиньпин дал понять, что признаков подготовки таких переговоров нет. При этом встреча представителей США, России и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне вполне вероятна, отметил господин Штайнмайер. Он добавил, что обсуждение российско-украинского конфликта на них не предполагается. Саммит пройдет 18-19 ноября.
Кроме того, во время встречи с президентом Германии Си Цзиньпин отметил, что конфликт на Украине — европейский конфликт. Европа должна участвовать в любых переговорах по мирному урегулированию, добавил председатель КНР.
Российская сторона допускала, что президент РФ Владимир Путин встретится на саммите АТЭС с американским президентом Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Китай занимается подготовкой такой встречи. Дональд Трамп предполагал, что темой переговоров могло бы стать ядерное разоружение. По данным The Wall Street Journal, российская сторона хочет на этой встрече обсудить возможность завершения конфликта на Украине.