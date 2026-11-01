Президент ФРГ: Китай не готовит трехсторонние переговоры по Украине

Президент Германии спросил главу КНР о подготовке саммита напрямую. В ответ Си Цзиньпин дал понять, что признаков подготовки таких переговоров нет. При этом встреча представителей США, России и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне вполне вероятна, отметил господин Штайнмайер. Он добавил, что обсуждение российско-украинского конфликта на них не предполагается. Саммит пройдет 18-19 ноября.