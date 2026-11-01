Главные новости за выходные 31 октября — 1 ноября
Временный запрет на экспорт производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей в России продлен до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства.
Семь стран ОПЕК+ по итогам ежемесячной онлайн-встречи продлили текущие квоты по добыче нефти на декабрь. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Предельный уровень добычи сохранен:
Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с,
Россия — 9,949 млн б/с.
Ирак — 4,431 млн б/с,
Кувейт — 2,676 млн б/с,
Казахстан — 1,628 млн б/с,
Алжир — 1,007 млн б/с,
Оман — 841 тыс. б/с.
Региональный штаб Нижегородской области после атаки БПЛА ограничил отпуск бензина на АЗС до 40 л на один автомобиль за одну заправку. Ограничения по дизельному топливу не вводятся. Одновременно в области запретили продажу бензина в канистры и другие емкости. Усилен контроль за соблюдением схемы «чет-нечет» в зависимости от даты и госномера автомобиля. На АЗС у границ региона ограничили отпуск топлива машинам с номерами других субъектов РФ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего, который разместил в TikTok ролик, где угрожал совершить теракт в музее-заповеднике «Царицыно». Молодого человека выявили при проверке информации США о подготовке теракта в Москве, сообщили в ФСБ.
Эвакуированных жителей города Алешки приняли в пункте временного размещения в Краснодарском крае. Он расположен на территории оздоровительного комплекса. Прибывших встретили волонтеры. Они помогли им оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, нуждающимся в постоянном уходе.
Россия введет визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря, сообщили «Ъ» в российском посольстве в Подгорице. Эта мера станет ответным шагом на отмену безвизового режима со стороны черногорских властей.