Умер один из основателей музыкального жанра техно Хуан Аткинс

С конца 80-х музыкант работал под псевдонимами Model 500 и Infiniti. Его знаменитая композиция «Techno Music» появилась на британском сборнике 1988 года Techno! The New Dance Sound Of Detroit. Благодаря этому релизу, широкий круг слушателей познакомился со звучанием детройтского техно, а за жанром закрепилось его название. В последние два года жизни Хуан Аткинс гастролировал по миру с сольными концертами. Он выступал в клубах или на главных сценах таких фестивалей, как Movement Festival в Детройте, Dekmantel Festival в Амстердаме и Houghton Festival в Англии.