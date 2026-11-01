Умер один из основателей музыкального жанра техно Хуан Аткинс
Умер Хуан Аткинс — американский музыкант, диджей, которого считают одним из основоположников жанра техно. Ему было 64 года. О смерти Хуана Аткинса сообщила компания Green Smith Artists, занимавшаяся его менеджментом.
31 октября господин Аткинс должен был выступить в клубе Yu Yu в Мехико. В беседе с Resident Advisor представитель Greensmith подтвердил, что музыканта нашли без сознания в своем гостиничном номере перед выступлением. Господин Аткинс умер в больнице.
Хуан Аткинс родился в декабре 1962 года в Детройте. Музыкальная карьера господина Аткинса началась в 1980 году, когда он вместе с Ричардом Дэвисом основал группу Cybotron. Трек Хуана Аткинса «No UFOs», вышедший в 1985 году, считают одним из первых треков в истории техно. Позднее запустил лейбл Metroplex, который стал площадкой для его собственных работ. Его ранние релизы — Alleys of the Mind», «Cosmic Raindance», «Cosmic Cars», «The Line» — объединяли в себе фанк, электронные инструменты и футуристические темы.
С конца 80-х музыкант работал под псевдонимами Model 500 и Infiniti. Его знаменитая композиция «Techno Music» появилась на британском сборнике 1988 года Techno! The New Dance Sound Of Detroit. Благодаря этому релизу, широкий круг слушателей познакомился со звучанием детройтского техно, а за жанром закрепилось его название. В последние два года жизни Хуан Аткинс гастролировал по миру с сольными концертами. Он выступал в клубах или на главных сценах таких фестивалей, как Movement Festival в Детройте, Dekmantel Festival в Амстердаме и Houghton Festival в Англии.