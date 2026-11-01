«Водочного короля» услышали в кассации
Приговор по третьему делу экс-сенатора Александра Сабадаша рассмотрят заново
Как стало известно “Ъ”, Санкт-Петербургский городской суд заново проверит законность приговора по третьему уголовному делу в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, которого СМИ прозвали «водочным королем», о хищении у АО «Таврический банк» 75 млн руб. Кассационный суд вернул его дело в апелляцию на новое рассмотрение.
По данным “Ъ”, на днях Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы Александра Сабадаша, а также проходивших с ним по делу бывших председателя правления Таврического банка Александра Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши. Они оспаривали приговор Смольнинского райсуда Санкт-Петербурга, вынесенный 15 декабря 2023 года, а также апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда, который позже внес в него некоторые изменения.
Как сообщал ранее “Ъ”, в рамках третьего уголовного дела господину Сабадашу, а также экс-топ-менеджерам АО «Таврический банк» вменялось в вину 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле речь шла о хищении в общей сложности в 2013–2014 годах свыше 841 млн руб., которые, по версии следствия, были выданы банком подконтрольным господину Сабадашу компаниям в виде невозвратных кредитов. Однако к моменту вынесения приговора срок давности по 15 эпизодам истек, и суд производство по ним прекратил. Оставшийся же эпизод касался выдачи в 2014 году банком кредита на сумму 75 млн руб. компании «Норфолк». Последняя, согласно материалам дела, входила в ГК «Ливиз», крупного поставщика алкогольной продукции, чьим фактическим владельцем на тот момент был Александр Сабадаш. Это было сделано, по версии следствия, без заключения о финансовом состоянии контрагента и с нарушением процедуры согласования кредита. Кроме того, господину Сабадашу вменяли в вину два эпизода отмывания средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму около 500 млн руб., однако по ним он был оправдан.
За один же эпизод мошенничества суд назначил всем подсудимым по семь с половиной лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. каждому. Однако все трое были освобождены от наказания в зале суда в связи с тем, что уже отсидели сроки. Впрочем, сразу же после этого все фигуранты были задержаны прямо в здании суда и позже арестованы по новому уголовному делу.
При рассмотрении апелляции Санкт-Петербургский городской суд 21 ноября 2025 года изменил приговор Смольнинского райсуда, освободив осужденных от наказаний в связи с истечением срока давности.
В кассационной инстанции господа Сомов и Гаркуша просили отменить приговор, направив дело в райсуд на новое рассмотрение, а Александр Сабадаш — вернуть прокурору, а фактически — на доследование.
Все трое утверждали, что при рассмотрении дела были допущены грубые нарушения закона. Так, по словам их защитников, слушавшая дело судья Анжелика Морозова при вынесении приговора «вышла за пределы предъявленного подсудимым обвинения, самостоятельно изменив его», а также забыла дождаться результатов назначенной ею же самой финансово-экономической экспертизы.
В итоге кассационный суд частично удовлетворил жалобы осужденных, направив приговор по третьему делу в отношении экс-сенатора и банкиров на новое апелляционное рассмотрение.
Адвокат господина Сомова Николай Павловский заявил, что защита намерена добиваться полного оправдания подсудимых. По его словам, ни один из фигурантов никогда не признавал свою вину и, «как следует из материалов дела, причина невозврата спорного кредита в размере 75 млн руб. кроется отнюдь не в обстоятельствах кредитования ООО «Норфолк», входившего в группу «Ливиз», а в аномалиях его финансово-хозяйственной деятельности, возникших значительно позже задержания Александра Сабадаша».
«Более того, никто так и не ответил на один простой вопрос: как Сабадаш, находясь с мая 2014 года под стражей, мог вступить с Сомовым и Гаркушей в сговор на хищение денег банка по кредитному договору, заключенному только в июне 2014 года»,— сказал защитник.
Как ранее писал “Ъ”, Александр Сабадаш, называвшийся в СМИ «водочным королем», считался знаковой фигурой петербургского бизнеса. В 1990-х предприниматель поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города «Ливиз», который вскоре после его ареста был обанкрочен. Господин Сабадаш находится под стражей в общей сложности почти двенадцать с половиной лет и стал своеобразным рекордсменом по количеству уголовных дел. Он пять раз предстал перед судом. В последний раз бизнесмен был осужден 3 августа 2026 года Головинским судом Москвы за мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму около 800 млн руб., получив по совокупности с другими приговорами двенадцать лет заключения. Этот приговор еще не вступил в силу и был обжалован защитой. Все свои дела предприниматель связывает с попытками завладеть его бизнесом, в частности целлюлозно-картонным заводом Выборгской лесопромышленной корпорации.