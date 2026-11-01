«Водочного короля» услышали в кассации

Адвокат господина Сомова Николай Павловский заявил, что защита намерена добиваться полного оправдания подсудимых. По его словам, ни один из фигурантов никогда не признавал свою вину и, «как следует из материалов дела, причина невозврата спорного кредита в размере 75 млн руб. кроется отнюдь не в обстоятельствах кредитования ООО «Норфолк», входившего в группу «Ливиз», а в аномалиях его финансово-хозяйственной деятельности, возникших значительно позже задержания Александра Сабадаша».