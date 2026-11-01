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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Политический кризис назвали госпереворотом

Правительство и президент Польши решают судьбу Конституционного трибунала
В Польше разгорелся острейший конфликт между правительством Дональда Туска и поддерживаемым оппозицией президентом Каролем Навроцким. Стороны обвиняют друг друга в подрыве работы Конституционного трибунала и пытаются взять над ним контроль. Под вопросом оказалось принятие бюджета страны на 2027 год, и в случае затягивания политического кризиса Польше грозит перспектива досрочных парламентских выборов.
Конфликт между премьером-либералом Дональдом Туском и президентом-консерватором Каролем Навроцким вылился в острый конституционный кризис, угрожающий Польше досрочными выборами

Конфликт между премьером-либералом Дональдом Туском и президентом-консерватором Каролем Навроцким вылился в острый конституционный кризис, угрожающий Польше досрочными выборами

AP

Проблемы вокруг Конституционного трибунала возникли еще 2015 году, когда под влиянием на тот момент правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) в него были назначены лояльные ей судьи и в работе судебного органа произошли существенные изменения. Польская оппозиция и руководство Евросоюза увидели в них нарушение верховенства права, что в итоге стоило Польше многолетней тяжбы с Еврокомиссией, заблокировавшей ей доступ к миллиардам евро из европейских фондов, а за Конституционным трибуналом закрепилась репутация органа, находящегося под влиянием консервативной партии, не вполне разделяющей европейские ценности.
Когда по итогам парламентских выборов 2023 года к власти в Польше пришел Дональд Туск и его «Гражданская платформа», новый глава правительства сделал одним из своих приоритетов восстановление верховенства права и возвращение независимости Конституционному трибуналу. С его прежним составом новому кабинету работать было сложно, поскольку в компетенции этого судебного органа входят такие важные функции, как проверка законов и международных договоров на соответствие конституции и разрешение споров между ветвями власти. Этот функционал был критически важен правительству в условиях перманентной борьбы с поддерживающим оппозиционную «Право и справедливость» президентом Анджеем Дудой. Изначально правительство Туска не предпринимало радикальных шагов по отношению к Конституционному трибуналу. Ситуация, сохранявшаяся и после прихода к власти в 2025 году поддерживаемого ПиС президента Кароля Навроцкого, резко обострилась весной 2026 года.

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Тогда у 6 из 15 судей Конституционного трибунала истек срок полномочий (они избираются на девять лет). Правительство Туска выдвинуло кандидатуры преемников, из которых Навроцкий утвердил лишь двоих. Польский Сейм отказался признавать решение президента и привел к присяге четырех кандидатов правительства, что президент и судьи трибунала сочли незаконным. В итоге четыре новых судьи так и не смогли приступить к работе. Летом Сейм выдвинул кандидатуру еще одного, седьмого судьи, и она на удивление быстро прошла утверждение Навроцкого. А в сентябре, когда близкий соратник Туска Мацей Берек был назначен парламентом в Конституционный трибунал, Навроцкий и депутаты от «Гражданской платформы» повторили уже известный сценарий: Берек не был утвержден президентом, и к присяге его привел польский Сейм. Но к работе он также не приступил.
Тогда и сложилась ситуация, при которой Туск на бумаге получил контроль над Конституционным трибуналом (его правительство назначило восемь из пятнадцати судей), но де-факто судебный орган по-прежнему контролировала партия «Право и справедливость».
В конце лета правительство Туска перешло в решительное наступление: 28 августа оно представило в Сейм проект бюджета, в котором на работу Конституционного трибунала не было выделено ни одного злотого. Вскоре стало ясно, что Навроцкий такой бюджет не утвердит, а отправит на рассмотрение в Конституционный трибунал, парализованный из-за его конфликта с правительством. В итоге документ зависнет, и неприятие его в положенные сроки даст Навроцкому возможность распустить Сейм и назначить досрочные выборы.

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Именно поэтому, пока президент совершал визит в Сенегал, судьи из числа назначенцев правительства Туска попытались отвоевать свои позиции в трибунале. Вечером 30 октября на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от работы на месяц председателя судебного органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Трибунал возглавила старейшая (не признанная президентом) судья Анна Корвин-Пиотровская. На этом фоне в трибунале сообщили о взломе сайта, партия «Право и справедливость» заявила о госперевороте и призвала своих сторонников собраться у здания трибунала, а Навроцкий экстренно прервал поездку и вернулся на родину.
С этого момента президент и премьер активно мобилизуют сторонников в органах власти, попутно обвиняя друг друга в дестабилизации ситуации в стране.
Кадры протестов и громкие заявления политиков появляются на первых страницах теперь не только польских, но и европейских СМИ. Брюссель уже выступил с заявлением, в котором встал на сторону Туска.
Решающим днем в этом противостоянии станет 3 ноября: на этот день Корвин-Пиотровская назначила Общее собрание судей трибунала для утверждения его бюджета. Однако шансы на то, что оно состоится, крайне невелики: со стороны Туска в трибунал назначено восемь человек, а для квалифицированного большинства необходимо десять судей (две трети состава). Теперь для правительства единственный выход — в кратчайшие сроки переманить на свою сторону двух судей из лагеря ПиС, чтобы Конституционному трибуналу удалось одобрить собственный бюджет. Запасной вариант — обосновать законность утверждения бюджета простым большинством или волевым решением правительства самостоятельно внести коррективы в бюджет страны без учета мнения трибунала. Однако оба эти сценария ведут к одному: одни дают повод Навроцкому вернуть проект бюджета Польши в Конституционный трибунал и, дождавшись, пока срок утверждения документа будет сорван, распустить Сейм и объявить досрочные выборы.

Штурм трибунала в Варшаве

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве
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Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве

Kai Taller / Sipa / ТАСС

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»
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По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста
3/133/13

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейский кордон
4/134/13

Полицейский кордон

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов
5/135/13

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала
6/136/13

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала
7/137/13

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши
8/138/13

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию
9/139/13

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание
10/1310/13

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские у ограды трибунала
11/1311/13

Полицейские у ограды трибунала

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями
12/1312/13

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями

Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski / Reuters

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала
13/1313/13

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала

Artur Widak / Anadolu / Getty Images

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Польша

Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель