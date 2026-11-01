Политический кризис назвали госпереворотом
Правительство и президент Польши решают судьбу Конституционного трибунала
В Польше разгорелся острейший конфликт между правительством Дональда Туска и поддерживаемым оппозицией президентом Каролем Навроцким. Стороны обвиняют друг друга в подрыве работы Конституционного трибунала и пытаются взять над ним контроль. Под вопросом оказалось принятие бюджета страны на 2027 год, и в случае затягивания политического кризиса Польше грозит перспектива досрочных парламентских выборов.
Проблемы вокруг Конституционного трибунала возникли еще 2015 году, когда под влиянием на тот момент правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) в него были назначены лояльные ей судьи и в работе судебного органа произошли существенные изменения. Польская оппозиция и руководство Евросоюза увидели в них нарушение верховенства права, что в итоге стоило Польше многолетней тяжбы с Еврокомиссией, заблокировавшей ей доступ к миллиардам евро из европейских фондов, а за Конституционным трибуналом закрепилась репутация органа, находящегося под влиянием консервативной партии, не вполне разделяющей европейские ценности.
Когда по итогам парламентских выборов 2023 года к власти в Польше пришел Дональд Туск и его «Гражданская платформа», новый глава правительства сделал одним из своих приоритетов восстановление верховенства права и возвращение независимости Конституционному трибуналу. С его прежним составом новому кабинету работать было сложно, поскольку в компетенции этого судебного органа входят такие важные функции, как проверка законов и международных договоров на соответствие конституции и разрешение споров между ветвями власти. Этот функционал был критически важен правительству в условиях перманентной борьбы с поддерживающим оппозиционную «Право и справедливость» президентом Анджеем Дудой. Изначально правительство Туска не предпринимало радикальных шагов по отношению к Конституционному трибуналу. Ситуация, сохранявшаяся и после прихода к власти в 2025 году поддерживаемого ПиС президента Кароля Навроцкого, резко обострилась весной 2026 года.
Тогда у 6 из 15 судей Конституционного трибунала истек срок полномочий (они избираются на девять лет). Правительство Туска выдвинуло кандидатуры преемников, из которых Навроцкий утвердил лишь двоих. Польский Сейм отказался признавать решение президента и привел к присяге четырех кандидатов правительства, что президент и судьи трибунала сочли незаконным. В итоге четыре новых судьи так и не смогли приступить к работе. Летом Сейм выдвинул кандидатуру еще одного, седьмого судьи, и она на удивление быстро прошла утверждение Навроцкого. А в сентябре, когда близкий соратник Туска Мацей Берек был назначен парламентом в Конституционный трибунал, Навроцкий и депутаты от «Гражданской платформы» повторили уже известный сценарий: Берек не был утвержден президентом, и к присяге его привел польский Сейм. Но к работе он также не приступил.
Тогда и сложилась ситуация, при которой Туск на бумаге получил контроль над Конституционным трибуналом (его правительство назначило восемь из пятнадцати судей), но де-факто судебный орган по-прежнему контролировала партия «Право и справедливость».
В конце лета правительство Туска перешло в решительное наступление: 28 августа оно представило в Сейм проект бюджета, в котором на работу Конституционного трибунала не было выделено ни одного злотого. Вскоре стало ясно, что Навроцкий такой бюджет не утвердит, а отправит на рассмотрение в Конституционный трибунал, парализованный из-за его конфликта с правительством. В итоге документ зависнет, и неприятие его в положенные сроки даст Навроцкому возможность распустить Сейм и назначить досрочные выборы.
Именно поэтому, пока президент совершал визит в Сенегал, судьи из числа назначенцев правительства Туска попытались отвоевать свои позиции в трибунале. Вечером 30 октября на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от работы на месяц председателя судебного органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Трибунал возглавила старейшая (не признанная президентом) судья Анна Корвин-Пиотровская. На этом фоне в трибунале сообщили о взломе сайта, партия «Право и справедливость» заявила о госперевороте и призвала своих сторонников собраться у здания трибунала, а Навроцкий экстренно прервал поездку и вернулся на родину.
С этого момента президент и премьер активно мобилизуют сторонников в органах власти, попутно обвиняя друг друга в дестабилизации ситуации в стране.
Кадры протестов и громкие заявления политиков появляются на первых страницах теперь не только польских, но и европейских СМИ. Брюссель уже выступил с заявлением, в котором встал на сторону Туска.
Решающим днем в этом противостоянии станет 3 ноября: на этот день Корвин-Пиотровская назначила Общее собрание судей трибунала для утверждения его бюджета. Однако шансы на то, что оно состоится, крайне невелики: со стороны Туска в трибунал назначено восемь человек, а для квалифицированного большинства необходимо десять судей (две трети состава). Теперь для правительства единственный выход — в кратчайшие сроки переманить на свою сторону двух судей из лагеря ПиС, чтобы Конституционному трибуналу удалось одобрить собственный бюджет. Запасной вариант — обосновать законность утверждения бюджета простым большинством или волевым решением правительства самостоятельно внести коррективы в бюджет страны без учета мнения трибунала. Однако оба эти сценария ведут к одному: одни дают повод Навроцкому вернуть проект бюджета Польши в Конституционный трибунал и, дождавшись, пока срок утверждения документа будет сорван, распустить Сейм и объявить досрочные выборы.