Политический кризис назвали госпереворотом

Тогда у 6 из 15 судей Конституционного трибунала истек срок полномочий (они избираются на девять лет). Правительство Туска выдвинуло кандидатуры преемников, из которых Навроцкий утвердил лишь двоих. Польский Сейм отказался признавать решение президента и привел к присяге четырех кандидатов правительства, что президент и судьи трибунала сочли незаконным. В итоге четыре новых судьи так и не смогли приступить к работе. Летом Сейм выдвинул кандидатуру еще одного, седьмого судьи, и она на удивление быстро прошла утверждение Навроцкого. А в сентябре, когда близкий соратник Туска Мацей Берек был назначен парламентом в Конституционный трибунал, Навроцкий и депутаты от «Гражданской платформы» повторили уже известный сценарий: Берек не был утвержден президентом, и к присяге его привел польский Сейм. Но к работе он также не приступил.