Очки в пользу Мексики
Сауль Альварес и Хайме Мунгия выиграли чемпионские поединки у Кристиана Мбийи и Никиты Зоня
В рамках крупного турнира в Эр-Рияде мексиканец Сауль Альварес, одна из главных звезд профессионального бокса нынешнего века, вернул себе чемпионский титул в суперсреднем весе (до 76,2 кг), отняв пояс Всемирного боксерского совета (WBC) у француза Кристиана Мбийи. А россиянин Никита Зонь, считавшийся явным аутсайдером своего боя, едва не лишил звания чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в той же категории знаменитого соотечественника Альвареса Хайме Мунгию, все-таки проиграв ему по очкам.
Турнир в Саудовской Аравии, состоявшийся в субботу, 31 октября, устроили прежде всего, конечно, для Сауля Альвареса. Еще несколько лет назад он вообще был бесспорной первой звездой профессионального бокса — волшебником, которому все по силам. Но потом блеск померк. В 2022 году Альварес рванул в полутяжелый вес (до 79,4 кг) и там напоролся на хладнокровного и удивительным образом его «прочитавшего» россиянина Дмитрия Бивола. А в сентябре 2025-го, после того как серией успешных поединков репутацию восстановил, снова потерпел болезненную неудачу, на сей раз нарвавшись на, наоборот, поднявшегося к нему из более легкой категории выдающегося американца Теренса Кроуфорда. Кроуфорд стал обладателем всех четырех поясов в суперсреднем весе, но вскоре с ними расстался, внезапно объявив о завершении карьеры.
Звания в конце концов нашли других владельцев. То, которым награждает Всемирный боксерский совет, досталось Кристиану Мбийи. Каким-то удивительным классом бокса он поразить никого не успел, зато успел поразить скорострельностью и мощью кулаков. В общем, считалось, что Саулю Альваресу, которому дали шанс вернуть себе титул в бою именно с ним, может быть, придется и непросто.
Но на самом деле ничего по-настоящему интересного из этого столкновения не выросло.
Альварес, несмотря на то что не выходил на ринг больше года, перенес операцию на травмированном локте, в свои 36 выглядел вполне свежо. И этой свежести с лихвой хватало, чтобы спокойно встречать постоянные наскоки Мбийи, чересчур прямолинейные для того, чтобы огорошить ими такого матерого оппонента, как мексиканец.
О разнице в уровне не в пользу чемпиона статистика рассказывает красноречиво. Француз формально был намного активнее и энергичнее, но до цели у него дошло 99 акцентированных ударов против 132 у Альвареса. Тот пару раз даже исполнил фирменные трюки, заманивая рвущегося в атаку оппонента в ловушку: отходил к канатам, делая вид, что ему туго, и тут же, соблазнив Мбийи поверить в свое счастье и увлечься, хлестко выстреливал по нему. А с Мбийи еще и сняли балл за тумаки по затылку мексиканца в восьмом раунде. До нокаута в этом матче дело не дошло, но сомнений в том, что Сауль Альварес честно заработал выигрыш и чемпионский титул, ни у кого не было. Впереди он оказался на всех трех судейских картах — 115:112, 116:111 и 117:110.
Во втором по статусу поединке вечера центральным персонажем тоже был мексиканец. Не такой популярный, как Сауль Альварес, но без каких-либо оговорок из высшего эшелона. За плечами у Хайме Мунгии было много топовых боев и много красивых побед. А насчет подобранного для него противника эксперты ёрничали, рассуждая о том, каким циничным стал бокс. Надо же, как стремятся облегчить жизнь чемпиону, на которого ставят вдолгую!
Впрочем, понять их можно. О существовании Никиты Зоня до саудовского турнира мало кто из рядовых поклонников бокса знал. В послужном списке — дюжина не особенно примечательных поединков, все — на родине, поодаль от придирчивых взглядов зарубежных экспертов. Результаты впечатляющие, но кто на них смотрит, если у соперников скромные имена? И вправду казалось, что для Мунгии подобрали боксера попроще, такого, чтобы наверняка не срезаться.
А между тем этот бой, строго говоря, получился куда любопытнее того, что венчал вечер.
Никита Зонь оказался орешком крепчайшим. Вообще не тушевался, а в шестом раунде поставил арену на уши, вынудив Хайме Мунгию выживать под увесистыми ударами.
Мексиканец шатался, стараясь сохранить лицо, до гонга протянул кое-как.
Но дальше в игру вступил, судя по всему, опыт, которого у Мунгии навалом. Потихоньку переварил оплеуху и, добавив в аккуратности или, вернее, осторожности, принялся брать раунды. И тут счет у всех трех судей был в пользу мексиканца — 116:112 и дважды по 117:111. Крупный счет, но детали боя намекали на то, что у Никиты Зоня все же впереди еще будут заметные матчи.