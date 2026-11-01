Очки в пользу Мексики

О разнице в уровне не в пользу чемпиона статистика рассказывает красноречиво. Француз формально был намного активнее и энергичнее, но до цели у него дошло 99 акцентированных ударов против 132 у Альвареса. Тот пару раз даже исполнил фирменные трюки, заманивая рвущегося в атаку оппонента в ловушку: отходил к канатам, делая вид, что ему туго, и тут же, соблазнив Мбийи поверить в свое счастье и увлечься, хлестко выстреливал по нему. А с Мбийи еще и сняли балл за тумаки по затылку мексиканца в восьмом раунде. До нокаута в этом матче дело не дошло, но сомнений в том, что Сауль Альварес честно заработал выигрыш и чемпионский титул, ни у кого не было. Впереди он оказался на всех трех судейских картах — 115:112, 116:111 и 117:110.