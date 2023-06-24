Власти Воронежской области попросили не ездить по М-4 из-за движения военной техники

Правительство Воронежской области проинформировало, что по трассе М-4 «Дон» едет колонна военной техники. Власти попросили жителей отказаться от поездок по трассе.

«По федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами»,— говорится в сообщении правительства Воронежской области в Telegram.

Правительство заверило, что ситуация находится под контролем. Силовые структуры «проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области».

Власти Ростовской области рекомендовали жителям не выходить из домов, Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в том числе в Воронежскую область. Правительство Воронежской области попросило жителей не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин накануне, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Позднее он утверждал, что его бойцы «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону», хотя в городе, по наблюдениям корреспондентов «Ъ», на тот момент было тихо.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».