Пригожин заявил, что ЧВК направляется в Ростов-на-Дону, на местах подтверждений нет

Евгений Пригожин записал аудиосообщение, в котором заявил, что отряды ЧВК «Вагнер» «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону». Однако корреспонденты «Ъ» в городе сообщают, что на улицах тихо и движений вооруженных людей невидно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание штаба Южного военного округа

Фото: Анастасия Назарова / Коммерсантъ Здание штаба Южного военного округа

Фото: Анастасия Назарова / Коммерсантъ

Как отмечает корреспондент «Ъ», «все военные у штаба спокойно стоят, не готовятся ни к чему, разговаривают между собой, свободно передвигаются». В центре города также тихо.

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина ранее возбудила ФСБ по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж, до 20 лет лишения свободы). Так спецслужба отреагировала на его сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Владимиру Путину о мерах в связи с попыткой мятежа.