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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле в связи с попыткой организации мятежа

Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Уголовное дело ранее было возбуждено в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля отметил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах «в контексте выполнения ранее данных им поручений» в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Уголовное дело в отношении господина Пригожина ранее возбудила ФСБ по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж, до 20 лет лишения свободы). Так спецслужба отреагировала на его сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться».

О чем статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж»

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Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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