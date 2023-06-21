В Белгороде пытаются продать оборудование подстанций и товарно-материальные ценности оператора троллейбусов за почти 5 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт» (ГПТ, управляет троллейбусным парком Белгорода) Владислав Сегедин сообщил о продаже имущества должника, балансовая стоимость которого «на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства» составляет менее 100 тыс. руб. за единицу измерения. Активы продаются без проведения торгов посредством предложения делать оферты.

Общая цена такого имущества составляет 5,4 млн руб. Наиболее крупный лот — 663 товарно-материальных ценностей (ТМЦ, мебель, компьютеры, офисная техника, инструменты, различные детали, канализация и даже проездной) — оценен в 4,6 млн. Также продается оборудование трансформаторных подстанций №7 и №11. В их составе камеры различных автоматов, шкафы разъединителей, трансформаторы и распределительные устройства. На подстанции №7 20 единиц оборудования оцениваются в 307 тыс., на №11 — 33 за 435,8 тыс.

Весной кредиторы приостановили распродажу троллейбусной инфраструктуры с торгов. Это сделано в связи с предварительным следствием, которое ведет региональное управление СКР по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина, поручившего возбудить уголовное дело о ликвидации троллейбусов. Приостановка действовала до 31 мая, о ее продлении не сообщалось.

На момент приостановки не проданы было только депо, подстанция на Гражданском проспекте, (ТМЦ) и несколько единиц транспорта. Депо является самым дорогим лотом и оценивалось в 207,4 млн руб.

Остальное имущество было продано со значительным дисконтом. За 7,7 млн руб. при начальных 145,1 млн ушли 65 троллейбусов. Из них 15 позже выкупил за максимум 26 млн МУП «Воронежпассажиртранс» для замены транспорта на улицах Воронежа.

Две подстанции, контактные линии, два грузовика и прицеп проданы за 31,1 млн при начальных 68,9 млн. Еще одну подстанцию выкупили почти по начальной цене за 7,6 млн.

Об отказе белгородских властей от троллейбусов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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