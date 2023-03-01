Белгородские троллейбусы проданы с торгов по цене в 19 раз меньше от начальных 145 млн рублей

Весь троллейбусный парк Белгорода, принадлежащий обанкротившемуся МУП «Городской пассажирский транспорт», продан с торгов за 7,7 млн руб. при начальной цене в 145,1 млн. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Владислав Сегедин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего было продано 65 троллейбусов. Они были разбиты на два лота. В одном оказалось 38 троллейбусов с общей начальной ценой 106,8 млн руб., в другом — 27 единиц, оцененных в 38,4 млн. В итоге первый лот купил некий ростовский агент Сергей Тронин за 5,6 млн, а второй приобрел Роман Коновалов из Карелии за 2,2 млн.

Владислав Сегедин предпочел не раскрывать до заключения договоров купли-продажи, в чьих интересах были куплены троллейбусы. Столь сильное снижение цены он объяснил решением рынка: «На большую цену никто не соглашался».

Кроме того, с торгов были проданы еще два объекта троллейбусной инфраструктуры. Белгородское ООО «Транспорт топливно-энергетического комплекса» купило за 3,2 млн руб. подстанцию и прилегающее к ней имущество. Начальная цена лота составляла 5,2 млн.

По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Белгороде в октябре 2017 года для деятельности автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Выручка в 2021 году составила 180,5 млн руб., чистая прибыль — 1 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Анастасия Сидорова.

Еще 22 кабельные линии тяговых подстанций за 282,6 тыс. руб. купило екатеринбургское ООО «ВНХМ». Начальная цена лота была 2,7 млн.

По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Екатеринбурге в декабре 2018 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Выручка в 2021 году составила 13,9 млн руб., чистая прибыль — 180 тыс. Директором и единственным владельцем является Михаил Агранович. Он также управляет торгующим металлом в первичных формах екатеринбургским ООО «Машпрофиль».

Ранее с торгов была продана одна подстанция за 7,6 млн при начальной стоимости 7,59 млн, а чуть позже — грузовики, подстанции и контактные линии троллейбусов за 31 млн при начальной цене в 68,9 млн.

Таким образом, из распределенного на 14 лотов общей стоимостью 449,5 млн руб. имущества остался только самый дорогой актив — депо, оцененное в 207,4 млн руб.

В начале февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил белгородскому управлению возбудить уголовное дело по обращению жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов.

Подробнее о причинах отказа властей от троллейбусного движения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте