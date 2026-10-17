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СпортФутбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:3.
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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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В команде «Локомотива» голы забили Николай Титков (на 16-й минуте), Александр Руденко (71) и Александр Коваленко (78). В составе «Краснодара» отличились Батчи (пятая минута), Лукас Оласа (86) и Джон Кордоба (90+1).
«Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Локомотив» занимает 12-ю строчку с 11 баллами. В следующем туре «Краснодар» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 24 октября. «Локомотив» на следующий день встретится с «Ростовом».
«Локомотив»
РПЛ
Футбол