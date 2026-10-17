«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

«Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Локомотив» занимает 12-ю строчку с 11 баллами. В следующем туре «Краснодар» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 24 октября. «Локомотив» на следующий день встретится с «Ростовом».