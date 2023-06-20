На воронежские маршруты выйдут 15 троллейбусов из Белгорода

В Воронеж привезли первые три из 15 троллейбусов, которые были распроданы на торгах после закрытия депо в Белгороде. Недавно эти машины приобрел муниципальный «Воронежпассажиртранс», сообщили в мэрии Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там уточнили, что по прибытии троллейбусы проходят техобслуживание, «при необходимости – небольшой косметический ремонт, доукомплектуются системой видеонаблюдения и терминалами». «Водители на каждую машину уже определены, после оформления всех необходимых документов, включая страховку, они начнут выходить на линию»,- добавили в мэрии, отметив, что троллейбусы ждут на улицах города осенью.

Все машины 2013 года выпуска – низкопольные, оборудованы пандусами и кондиционерами, с вместимостью более 100 человек. Они должны частично заменить старую технику на наиболее востребованных маршрутах №7 и 99, сохранив их функционирование, «пока идет работа над проектом комплексной модернизации троллейбусного движения в городе».

В начале марта стало известно, что весь троллейбусный парк Белгорода, принадлежавший обанкротившемуся МУП «Городской пассажирский транспорт», продан с торгов за 7,7 млн руб. при начальной цене в 145,1 млн. Как сообщал тогда конкурсный управляющий предприятия Владислав Сегедин, всего было продано 65 троллейбусов. Они были разбиты на два лота. В одном оказалось 38 троллейбусов с общей начальной ценой 106,8 млн руб., в другом — 27 единиц, оцененных в 38,4 млн. В итоге первый лот купил предприниматель Константин Подчасов за 5,6 млн, а второй приобрел Роман Коновалов из Карелии за 2,2 млн.

По данным «Ъ-Черноземье», «Воронежпассажиртрансу» приобретение 15 троллейбусов обошлось в сумму до 26 млн руб.

Владимир Зоркий