Кредиторы приостановили распродажу с торгов белгородской троллейбусной инфраструктуры

Собрание кредиторов обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт» (ГПТ, управляет троллейбусным парком Белгорода) приостановили продажу непроданного имущества предприятия. Об этом сообщили конкурсный управляющий Владислав Сегедин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из протокола собрания кредиторов, торги приостановлены на один месяц до 23 апреля на период предварительного следствия, которое ведет региональное управление СКР. В начале февраля после обращения жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил белгородскому ведомству возбудить уголовное дело.

Владислав Сегедин уточнил «Ъ-Черноземье», что на сегодня не продано депо, подстанция на Гражданском проспекте, товарно-материальные ценности (ТМЦ) и несколько единиц транспорта. Начальная цена депо составляет 207,4 млн руб. Это самый дорогой лот из выставленного на продажу имущества. Подстанция оценивается в 6,6 млн, 663 ТМЦ (мебель, инструменты, мелкое оборудование и прочее) — в 5,1 млн.

Ранее с торгов было продано основное имущество ГПТ. Троллейбусы ушли за 7,7 млн руб. при начальной цене в 145,1 млн: 38 единиц с общей начальной ценой 106,8 млн за 5,6 млн купил некий Константин Подчасов, а 27 единиц, оцененных в 38,4 млн, —некий Роман Коновалов за 2,2 млн.

Четыре подстанции приобрели белгородские компании. ООО «Научно-производственное объединение "Химтэк"» купило сразу две за 17,8 млн руб. (8,85 и 8,97 млн) при начальной стоимости 25,2 млн (12,5 и 12,7 млн). ООО «Транспорт топливно-энергетического комплекса» купило одну за 3,2 млн руб. при начальной цене 5,2 млн, а ООО «Строительная компания "Инвестпромэлит"» — другую за 7,6 млн при начальной цене 7,59 млн.

Кроме того, екатеринбургское ООО «ВНХМ» приобрело 22 кабельные линии тяговых подстанций за 282,6 тыс. руб. Начальная цена лота составляла 2,7 млн. Белгородское ООО «Эско» купило контактные линии троллейбусов за 13 млн при начальной цене 43,3 млн.

Ростовский бизнесмен Сергей Тронин приобрел грузовики КамАЗ 53212 и Зил-130 за 191,1 тыс. руб. (138 и 53,1 тыс.), которые изначально стоили 253 и 105 тыс., а прицеп к КамАЗу достался за 66,9 тыс. (начальная цена — 129 тыс.) белгородской предпринимательнице Наталии Сериковой.

О причинах отказа белгородских властей от троллейбусного движения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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