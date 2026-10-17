Правительство продлило сроки модернизации НПЗ в России до июля 2027 года

Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. В качестве стимулирующей меры предприятия получают налоговый вычет по акцизу на нефть. Механизм обратного акциза на нефтяное сырье, стимулирующий модернизацию НПЗ, действует в России с 2018 года.