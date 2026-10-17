Правительство продлило сроки модернизации НПЗ в России до июля 2027 года
Правительство России продлило до 1 июля 2027 года сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изначально сроки были установлены до 1 июля 2026 года.
В документе также уточняется критерий качества производимого на НПЗ топлива. Класс «Евро-5» изменен на высокооктановый бензин (АИ-92 и выше), разрешенный к выпуску и обращению в России.
Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. В качестве стимулирующей меры предприятия получают налоговый вычет по акцизу на нефть. Механизм обратного акциза на нефтяное сырье, стимулирующий модернизацию НПЗ, действует в России с 2018 года.
Перенос сроков станет мерой поддержки для НПЗ, которые не укладываются в график модернизации из-за ударов беспилотников, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак. Он назвал более актуальной задачей восстановление поврежденных объектов.