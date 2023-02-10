В Белгороде с торгов купили грузовики, подстанции и контактные линии троллейбусов за 31 млн рублей

Две подстанции, контактные линии троллейбусов, два грузовика и прицеп были куплены с торгов обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт», на балансе которого находится вся троллейбусная инфраструктура Белгорода. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владислав Сегедина. Имущество было продано за 31,1 млн руб. двум компаниям и двум предпринимателям. Начальная цена этих активов составляла 68,9 млн.

Крупнейший лот — контактные линии троллейбусов. Их начальная стоимость составляла 43,3 млн руб. Их с торгов за втрое меньшую сумму — 13 млн — купило белгородское ООО «Эско».

По данным Kartoteka.ru, эта компания зарегистрирована в апреле 2012 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 51,9 млн, чистая прибыль — 1,5 млн. Директор и владелец 50% — Николай Верзун. Еще 50% принадлежит Сергею Коротаеву. Господин Верзун также владеет местными ООО «Вернет» (занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий) и ООО «Черноземье-телеком» (деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием).

Две подстанции за 17,8 млн руб. (8,85 и 8,97 млн) при начальной стоимости 25,2 млн (12,5 и 12,7 млн) купило белгородское ООО «Научно-производственное объединение "Химтэк"».

Эта компания зарегистрирована в декабре 2014 года для оптовой торговли химическими продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 1,3 млрд, чистая прибыль — 80,7 млн. Директором является Сергей Евсеев. Единственный владелец — Нина Евсеева. Она также владеет ООО «Запад нефтепродукт» и управляет ООО «Химтэк плюс» (торговля различным топливом), учредителем которого является Сергей Евсеев.

Ростовский бизнесмен Сергей Тронин купил грузовики КамАЗ 53212 и Зил-130 за 191,1 тыс. руб. (138 и 53,1 тыс.). Изначально они стоили 253 и 105 тыс. Компаний на Сергея Тронина не зарегистрировано. Прицеп к КамАЗу при начальной цене 129 тыс. купила за 66,9 тыс. белгородский предприниматель Наталия Серикова.

Все активы «Городского пассажирского транспорта» были распределены на 14 лотов общей начальной стоимостью 449,5 млн руб. В январе белгородская строительная компания «Инвестпромэлит» купил подстанцию за 7,6 млн при начальной стоимости 7,59 млн.

В начале февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил белгородскому управлению возбудить уголовное дело по обращению жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов.

Подробнее о причинах отказа властей от троллейбусного движения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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