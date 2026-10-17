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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак сообщил об отгрузке первого танкера с российским дизелем на мировой рынок

Первый танкер с российским дизельным топливом уже был отгружен на мировой рынок из порта Дикси. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».
Россия видит заинтересованность европейских потребителей в российских энергоресурсах, заявил Александр Новак. По его словам, мировой рынок уже недополучил 2,2 млрд баррелей нефти.

Дизельная сделка России и США. Главное

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».
Рынок бензина и дизтоплива
Александр Новак