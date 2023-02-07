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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов

Инициативная группа жителей Белгорода повторно обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за ликвидации властями троллейбусного сообщения в городе. Господин Бастрыкин поручил руководителю белгородского управления СКР Станиславу Захарову возбудить уголовное дело и представить доклад, сообщили в ведомстве.

Ход и результаты расследования будут контролировать в центральном аппарате СКР. По какой статье будет возбуждено уголовное дело, не сообщается, но проверка проводилась по признакам злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения полномочий (ст. 286).

Еще 14 июня группа белгородцев записала видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и Александру Бастрыкину. Активисты просили возбудить уголовное дело против должностных лиц мэрии и облправительства. По их мнению, отказываясь от троллейбуса, чиновники «наносят колоссальный ущерб» интересам жителей. Вечером того же дня Александр Бастрыкин поручил «всесторонне изучить доводы инициативной группы и при наличии оснований организовать процессуальную проверку».

Курирующий транспортную отрасль вице-губернатор Владимир Базаров говорил, что обращение в правоохранительные органы — «это даже хорошо»: силовики смогут «проверить все доводы». Региональный министр транспорта Сергей Евтушенко отмечал, что инфраструктура находится в аварийном состоянии, а эксплуатация депо «невозможна и небезопасна для работников». В городе работали два троллейбусных маршрута и 122 автобусных, а пассажиропоток составлял соответственно 2 и 62 млн человек в год. Ранее восстановление инфраструктуры власти оценивали в 7–10 млрд руб.

МУП «Городской пассажирский транспорт», управлявшее троллейбусами, проходит процедуру банкротства. Электротранспорт и депо выставлены на торги с начальной ценой 449 млн руб. Строительная компания «Инвестпромэлит» уже купила предназначенную для троллейбусов подстанцию за 7,6 млн руб. Всего МУП должен 192,9 млн руб., основным кредитором является мэрия Белгорода с требованиями 117,5 млн руб.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Олег Мухин

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