Троллейбусы и депо в Белгороде попробуют продать за 449 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Городской пассажирский транспорт» Владислав Сегедин выставил на торги троллейбусную инфраструктуру Белгорода. Это следует из сообщение господин Сегедина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Активы муниципального предприятия разбито на 14 лотов. Их общая начальная цена составляет 449,5 млн руб.

В первые семь лотов входит имущественный комплекс депо — несколько зданий и сооружений стоимостью от 5,2 до 207,4 млн руб. Общая цена составляет 257,9 млн руб. В процессе торгов она может упасть на 80% до 51,6 млн.

В еще семь лотов объединены троллейбусы (два лота на 106,8 и 38,4 млн руб.), их контактные линии (43,3 млн), кабельные линии тяговых подстанций (2,7 млн), два грузовика и прицеп стоимостью от 105 до 253 тыс. Общая цена этих авктивов составляет 191,6 млн. На торгах она может упасть на 95% до 9,6 млн.

Торги проходят в форме публичного предложения. Заявки принимаются с 10 января. Завершиться торги могут в июле.

Летом 2022 года никто не заявился на единый лот начальной стоимостью 415,4 млн руб. В него были включены здания депо, гаражи, подстанции, троллейбусы, кабели и контактные линии, канализация, офисная мебель и многое другое.

После этого Владислав Сегедин не раз проводил собрания кредиторов для утверждения порядка продажи имущества, однако окончательное решение было принято только недавно.

Всего МУП должен 192,9 млн руб. Основным кредитором является мэрия Белгорода с требованиями 117,5 млн. Крупные суммы МУП также должен «Белгородэнергосбыту» и Федеральной налоговой службе — 44,3 и 26,7 млн. Кроме того, в реестре кредиторов указана «Квадра» с требованиями 4,3 млн и Росгвардия с долгом в 34,7 тыс.

Банкротство предприятия является одной из причин, по которым белгородские власти решили отказаться от троллейбусного движения в городе. Восстановление всей инфраструктуры власти оценили в 7–10 млрд руб. При этом минимальные затраты на обслуживание трех оставшихся троллейбусных маршрутов составляют 3,2 млрд руб.

Подробнее о причинах отказа от троллейбусов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании нет возможности"».

Александр Прытков

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