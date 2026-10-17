Хакеры в Германии взломали почту ХДС и разослали фишинговые письма политикам
Хакеры получили доступ к электронной почте одного из региональных отделений правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) и разослали около 6,5 тыс. фишинговых писем. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.
Злоумышленники взломали почтовый ящик управляющего делами отделения ХДС в городе Хайльбронн Бернда Зепбаха. От его имени хакеры направляли сообщения политикам, сотрудникам министерств и служб безопасности. Рассылку получил в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц.
Письма маскировались под приглашения на официальное мероприятие. Представители ХДС сообщили о случившемся в земельное управление полиции. После выявления атаки IT-специалисты предупредили всех получателей об угрозе и рекомендовали не открывать подозрительные ссылки и вложения.