Хакеры в Германии взломали почту ХДС и разослали фишинговые письма политикам

Письма маскировались под приглашения на официальное мероприятие. Представители ХДС сообщили о случившемся в земельное управление полиции. После выявления атаки IT-специалисты предупредили всех получателей об угрозе и рекомендовали не открывать подозрительные ссылки и вложения.