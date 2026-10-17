Россия поставит в Китай 39 млрд кубометров газа по «Силе Сибири» в 2026 году
Россия по итогам 2026 года поставит в Китай 39 млрд кубометров газа по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, у сторон есть договоренность о расширении объема поставок до 44 млрд кубометров.
«У нас очень успешно реализован первый проект "Сила Сибири". Его мощность — 38 миллиардов кубометров газа, в этом году мы ожидаем, что будет поставлено 39 миллиардов кубов, то есть даже больше, чем по контракту по основному»,— сказал Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».
«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность — более 3 тыс. км. Договор между компаниями рассчитан на 30 лет. По оценкам главы российского холдинга Алексея Миллера, в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай.