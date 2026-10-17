Россия поставит в Китай 39 млрд кубометров газа по «Силе Сибири» в 2026 году

«У нас очень успешно реализован первый проект "Сила Сибири". Его мощность — 38 миллиардов кубометров газа, в этом году мы ожидаем, что будет поставлено 39 миллиардов кубов, то есть даже больше, чем по контракту по основному»,— сказал Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».