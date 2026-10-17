Не менее 17 человек погибли в давке на религиозном празднике в Индии
По меньшей мере 17 человек погибли в давке во время религиозного фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте в Индии. Около 35 человек госпитализировали. Об этом сообщает NDTV.
Среди погибших есть ребенок. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал выплаты семьям погибших.
Давка началась в 19:40 по местному времени (17:10 мск) в одном из павильонов фестиваля из-за большого скопления посетителей во время дождя. Некоторые стали терять сознание.