Умерла художница Катя Белявская

Картины Кати Белявской выставлялись в Париже, Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Брюсселе, некоторые вошли в коллекцию Центра Помпиду. Среди наиболее известных серий работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «Сон в летнюю ночь», «Барышнякрестьянка» и «Таинственный лес». В 2017 году иллюстрациями художницы оформили Москву к новогодним праздникам и поезд метро.