Умерла художница Катя Белявская
Российская художница и дизайнер Катя Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Об этом сообщили ТАСС в ее семье. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, уточнил собеседник агентства.
Катю Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище в Москве на семейном участке рядом с ее отцом — журналистом Юрием Белявским.
Катя Белявская родилась в 1981 году. В 1999-м окончила Московский государственный университет печати, в 2002 году — Лондонский колледж искусств и дизайна Central Saint Martins.
Картины Кати Белявской выставлялись в Париже, Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Брюсселе, некоторые вошли в коллекцию Центра Помпиду. Среди наиболее известных серий работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «Сон в летнюю ночь», «Барышнякрестьянка» и «Таинственный лес». В 2017 году иллюстрациями художницы оформили Москву к новогодним праздникам и поезд метро.