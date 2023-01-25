В Белгороде стройкомпания «Инвестпромэлит» купила предназначенную для троллейбусов подстанцию за 7,6 млн рублей

Местное ООО «Строительная компания "Инвестпромэлит"» за 7,6 млн руб. приобрела здание подстанции площадью 240,3 кв. м, являющееся частью троллейбусной инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил конкурсный управляющий МУП «Городской пассажирский транспорт» Владислав Сегедин. Начальная цена лота составляла 7,59 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СК "Инвестпромэлит"» зарегистрировано в Белгородской области в ноябре 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 157,9 млн руб., чистая прибыль — 181 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Александр Вивтюк, которому также принадлежат еще две белгородские стройкомпании — на 100% ООО «Компания "Квин"» и на 50% ООО «СК "Стройэлит"». «Инвестпромэлит» является подрядчиком по различным госконтрактам. В 2022 году компанию пытался обанкротить местный «Дорстрой31», но его заявление было возвращено.

Подстанция стала первым проданным имуществом МУПа. Всего на торги выставлено 14 лотов с общей начальной ценой в 449,5 млн руб. Банкротство предприятия стало одной из причин, по которым власти отказались от троллейбусного движения в Белгороде. Восстановление всей инфраструктуры может потребовать 7–10 млрд руб., а минимальные затраты на обслуживание трех оставшихся троллейбусных маршрутов — 3,2 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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