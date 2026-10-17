В Румынии сбили два беспилотника
Военно-воздушные силы Румынии уничтожили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны над Черным морем. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
Радары зафиксировали беспилотники примерно в 120 км к востоку от украинского острова Змеиный. Дроны двигались в юго-западном направлении в сторону румынского побережья. Для перехвата беспилотников были подняты два истребителя F-16.
Первый беспилотник сбили в 18:01, второй — в 18:05 по местному времени (совпадает с мск). Оба были сбиты над территориальными водами Румынии. Принадлежность беспилотников не уточняется. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.