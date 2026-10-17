От религиозного до революционного
Девять календарей, которые вводили в разных странах в разные эпохи
444 года назад, в октябре 1582 года, мир начал переход на григорианский календарь — он был введен в католических странах по решению папы Григория XIII. Тогда, чтобы скорректировать отклонения прошлого календаря, после 4 октября наступило сразу 15-е. И сегодня григорианский календарь — самый популярный в мире. Но на планете Земля существовало и существует множество других летоисчислений, и связаны они как с религиями, так и с революциями. И даже с освоением космоса.
Самый православный
Непосредственный предшественник григорианского — юлианский календарь. Он был введен римским консулом Юлием Цезарем 1 января 45 года до н. э. Конечно, тогда это так не обозначалось — это был 708 год от основания Рима.
В действовавшем до того римском календаре год длился 355 дней, а для корректировки иногда добавлялся 13-й месяц. Тем не менее к I веку до н. э. римский календарь опередил солнечный на три месяца.
По распоряжению Цезаря греческий астроном Созиген из Александрии в Египте разработал новый календарь. Он основывался на египетском солнечном календаре, в году в нем было 365 дней, а каждый четвертый год считался високосным и длился 366 дней — как и сейчас, добавлялось 29 февраля. Такой календарь был намного точнее римского, однако он удлинял каждый год примерно на 11 минут. Погрешность вроде бы не слишком значительная, но за сотни лет накапливалось довольно существенное отклонение. И к XVI веку юлианский календарь опередил солнечный примерно на 14 дней.
Самый популярный
Папа римский Григорий XIII, собственно, и исправлял это отклонение своим решением. Основной причиной внимания церкви к вопросу было смещение времени празднования Пасхи. Однако в итоге календарь решили сдвинуть не на 14 дней, а лишь на 10. Тем самым дату весеннего равноденствия переместили с 11 на 21 марта, как это было в 325 году, когда проходил первый Вселенский собор. Кроме того, в новом календаре год, завершающий столетие, не был високосным, за исключением тех, которые делятся на 400. То есть 1900-й високосным не был, а 2000-й — был. Это предотвращало смещение, свойственное юлианскому календарю. Точнее смещение все же сохранялось — но лишь на одни сутки примерно за 7700 лет.
Григорианский календарь был введен папской буллой Inter gravissimas в 1582 году. Его начали применять в октябре: после 4 октября сразу случилось 15-е. Календарь ввело большинство католических стран. За их пределами внедрение нового летоисчисления продвигалось сложнее. Большинство перешло на него в течение XVII века. Но вот Великобритания стала использовать григорианский календарь только в 1752 году.
В течение XIX века григорианский календарь, с расширением европейского влияния, распространялся по миру: так, в Японии его стали применять с 1873 года, а в Египте — с 1875-го.
Советская Россия перешла на григорианский календарь в 1918 году. И не была последней: Греция это сделала в 1924 году, Турция — в 1928-м, а Саудовская Аравия — только в 2016-м.
В некоторых сферах жизни при этом юлианский календарь по-прежнему в ходу — именно его сегодня используют многие православные церкви, включая Русскую и Иерусалимскую. Расхождение между ним и григорианским календарем сейчас составляет не 10, как в XVI веке, а 13 дней, и с 2100-го эта разница достигнет 14 дней.
Самый сложный
Еврейский календарь в его современном виде был создан в IV веке — его принял еврейский законоучитель и глава совета Санхедрина Гилель бен Йеуда, также известный как Гилель II. До того многие вопросы летоисчисления, включая определение начала месяца по лунному календарю и дат праздников, решались Санхедрином, который извещал об этом остальных евреев. Как пишут современные исследователи, в IV веке совпали сразу два фактора: развитие астрономии и понимание, что большинство еврейских общин в ближайшее время так и останется в рассеянии и не сможет соотносить даты с решениями законоучителей.
Еврейский календарь, созданный Гилелем II,— лунно-солнечный, то есть ориентируется на положение и звезды, и земного спутника. Он довольно сложный: 19-годичный цикл, часть лет в котором длится 12, а часть — 13 месяцев по 29–30 дней. В нем, как и в большинстве других календарей, есть високосные годы. Самым важным на момент утверждения было то, что, при всей сложности, все это можно было рассчитать с помощью математически-астрономических алгоритмов. В итоге все общины диаспоры перестали зависеть от единого центра в определении дат праздников и постов.
Летоисчисление в еврейском календаре ведется от условно определенной даты сотворения мира. Год начинается с сентября. Сейчас по еврейскому календарю 5787 год.
Самый лунный
Если большинство календарей — солнечные, еврейский —лунно-солнечный, то исламский — исключительно лунный. В нем месяц длится 29 или 30 дней, в году их 12, а дней 354 (или 355 в високосные годы). Из-за значительного — на 10–11 дней — несовпадения с солнечным годом в исламском календаре месяцы постепенно смещаются, так что те из них, которые когда-то приходились на лето, затем становятся зимними. Так, месяц поста Рамадан, который в 2026 году начался в феврале, большую часть 2010-х приходился на лето, а в 2000-е — на осень.
Исламское летоисчисление ведется от Хиджры — переселения мусульманской общины во главе с пророком Мухаммедом из Мекки в Медину в 622 году.
Сейчас по исламскому календарю 1448 год. В современных мусульманских странах этим календарем пользуются только в религиозных целях, а в быту применяют григорианский.
Самый точный
С исламским календарем связан иранский — один из самых точных среди ныне существующих. Считается, что первоначальную версию действующего сегодня иранского календаря создала в XI веке группа персидских ученых, в числе которых был поэт, математик и астроном Омар Хайям. С тех пор календарь несколько раз уточнялся — так, в 1925-м парламент Ирана утвердил обновленную версию Солнечной Хиджры с зороастрийскими названиями месяцев вместо исламских. Несмотря на исламскую революцию 1979 года, этот календарь действует до сих пор. Кроме Ирана он также принят в Афганистане.
Летоисчисление в нем ведется, как и в обычном исламском календаре, от Хиджры. Однако дальше начинаются расхождения. Иранский календарь не лунный, а солнечный, в нем 12 месяцев, в каждом из них от 29 до 31 дня. Начало года — день весеннего равноденствия Навруз — определяется по астрономическим наблюдениям на меридиане Тегерана. Это, а также сложная система расчета високосных лет, делают календарь очень точным — по некоторым подсчетам, поправка на сутки нужна лишь раз в 3,8 миллиона лет.
Самый революционный
В то время как большинство древних календарей религиозные, в Новое время летоисчисление нередко меняли из политических соображений. Один из первых подобных календарей был введен во время Великой французской революции. 5 октября 1793 года Национальный конвент объявил, что отсчет лет теперь будет вестись с первого дня республики, то есть с 22 сентября 1792 года.
Год разделили на 12 месяцев по 30 дней, а оставшиеся 5 или 6 дней назвали санкюлотидами (в честь революционных городских низов — санкюлотов) и объявили праздничными. Месяцы также получили новые названия, причем не по революционным событиям, как можно было бы предположить, а по природным явлениям или периодам сельскохозяйственного цикла. Среди них были вандемьер (месяц сбора винограда), плювиоз (месяц дождя) или фрюктидор (месяц плодов), а также брюмер (месяц туманов) и термидор (месяц жары).
Новый календарь действовал не слишком долго — его отменил Наполеон уже в 1806-м. Позже, в 1871 году, революционный календарь вновь ввели предводители Парижской коммуны — но продержаться удалось три месяца.
Самые дальневосточные
В Северной Корее в 1997 году начал действовать календарь чучхе — его ввел через три года после смерти основателя КНДР Ким Ир Сена его сын Ким Чен Ир. Первым годом чучхе был объявлен 1912-й — год рождения Ким Ир Сена.
По этому календарю 2026-й — 115 год чучхе. Однако фактически этот календарь больше не применяется в Северной Корее. О его отмене официально не сообщалось, однако южнокорейские наблюдатели заметили, что его использование начали сворачивать в 2024 году и полностью отказались от календаря в 2025-м.
По мнению некоторых аналитиков, это связано со стремлением нынешнего лидера КНДР заменить культ деда собственным.
С календарем чучхе совпадает другой дальневосточный календарь, еще менее употребительный. Это так называемый календарь Миньго, что в переводе с китайского значит «республиканский». Он был введен в 1912 году основателем и первым президентом Китайской Республики Сунь Ятсеном — тот же 1912-й стал в нем первым годом республики. Сейчас этот календарь используется только на Тайване, но и там фактически он применяется не так уж часто.
Самый научный
Ученые часто задумывались о переизобретении: они хотели сделать календарь более систематическим. К точности григорианского календаря вопросов немного. Но стоило бы придумать так, чтобы дни недели и даты лучше соотносились друг с другом.
Одну из первых попыток создать такой научный календарь предпринял в 1849 году француз ученый Огюст Конт. Он известен как один из зачинателей позитивизма в науке, а также в социологии — для этого направления исследований Конт даже придумал название.
Были у Конта и более странные «изобретения» — он создал позитивистскую церковь, или религию человечества, в которой место святых занимают ученые, а также культурные и политические деятели.
С позитивистской церковью связан и календарь Конта. В нем в году 13 месяцев, в каждом месяце — 28 дней, которые делятся на четыре недели. Каждый месяц начинается с понедельника и заканчивается воскресеньем, а числа и дни недели соответствуют друг другу. Длительность обычных и високосных лет сохраняется — это достигается за счет добавления одного или двух дней, которые не входят ни в один месяц. Месяцы названы в честь «позитивистских святых», в числе которых Аристотель, Данте, Юлий Цезарь, Шекспир и Декарт. На практике календарь Конта никогда не применялся.
Самый космический
В какой-то момент ученые стали задумываться и о специальных календарях, которые пригодятся при колонизации других планет. В 1985 году американец Томас Гангали создал так называемый Дариский календарь для измерения времени на Марсе. И назвал его именем своего сына Дариуса.
Гангали сочетал сразу несколько профессий: он был аэрокосмическим инженером и политологом, а еще изучал историю космических полетов и юридические основы освоения космоса. Он посвящал много внимания тому, что именно нужно учесть при планировании будущих миссий на Марс — и календарь стал одним из таких пунктов. Год на Марсе длится около 669 марсианских дней. В Дариском календаре год разделен на 28 месяцев по 27–28 дней.