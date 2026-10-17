От религиозного до революционного

Папа римский Григорий XIII, собственно, и исправлял это отклонение своим решением. Основной причиной внимания церкви к вопросу было смещение времени празднования Пасхи. Однако в итоге календарь решили сдвинуть не на 14 дней, а лишь на 10. Тем самым дату весеннего равноденствия переместили с 11 на 21 марта, как это было в 325 году, когда проходил первый Вселенский собор. Кроме того, в новом календаре год, завершающий столетие, не был високосным, за исключением тех, которые делятся на 400. То есть 1900-й високосным не был, а 2000-й — был. Это предотвращало смещение, свойственное юлианскому календарю. Точнее смещение все же сохранялось — но лишь на одни сутки примерно за 7700 лет.