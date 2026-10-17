Лучшая ничья чемпионата
«Локомотив» и «Краснодар» выдали яркий матч с шестью голами
В 11-м туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» — 3:3. Это был, наверное, самый зрелищный матч нынешнего сезона в премьер-лиге, в котором сначала вели гости 1:0, а потом хозяева — 3:1. Кубанцы ушли от поражения уже на последних минутах. Тем не менее они не смогли вернуть себе хотя бы промежуточное лидерство. Железнодорожникам тоже практически не удалось поправить турнирное положение.
Серебряный и бронзовый призеры прошлого чемпионата встретились не в лучшее для себя время. К «Краснодару» это, конечно, относится в меньшей степени, и еще недавно он лидировал в премьер-лиге, но после поражения от «Зенита» в предыдущем туре его безвыигрышная серия достигла четырех матчей. Как результат, кубанцы растеряли все свое преимущество и с первого места откатились на четвертое. А после того как на днях они еще проиграли «Факелу» в Кубке России, стало очевидно, что у них наступил спад.
Не до конца преодолел кризис и «Локомотив». Одержав крупную победу над «Факелом» в чемпионате, потом он потерпел очередную неудачу в кубковом турнире и уступил «Акрону». Перед 11-м туром железнодорожники по-прежнему находились в опасной зоне — на 13-м месте, хотя от шестого их отставание составляло лишь два очка.
В Москву «Краснодар» приехал без центрального защитника Витора Тормены, который отбывал дисквалификацию. Его заменил Майсон Родригес, дебютировавший в противостоянии с «Зенитом» как раз после удаления бразильца. Кроме того, по медицинским показаниям отсутствовал опорник Дуглас Аугусто. И вообще в заявке кубанцев было негусто — всего шесть полевых игроков, в том числе перешедший из «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Один из самых результативных футболистов прошлого чемпионата в новой команде не забил ни одного гола за девять матчей, так что Джону Кордобе он пока не конкурент.
Железнодорожники, наоборот, получили важное прибавление в стартовом составе, в который вернулся после травмы Андрей Мостовой. С Николаем Комличенко, Сергеем Пиняевым и Зелимханом Бакаевым они образовали довольно опасную группу атаки.
Москвичи нанесли и первый опасный удар, когда Александр Сильянов крутил мяч в дальний угол и голкипер Станислав Агкацев не без труда достал его.
Однако тут же левый защитник красно-зеленых допустил досадную ошибку на своей половине поля, Кордоба перехватил пас Сильянова и сыграл на Жуана Батши, который показал, что такое настоящий крученый удар. Вратарь Антон Митрюшкин даже не прыгнул, и на пятой минуте «Краснодар» повел 1:0.
Более того, Даниил Уткин еще дважды угрожал воротам «Локомотива». К тому же уже к 12-й минуте на желтых карточках повисли оба центральных защитника столичного клуба — Сесар Монтес и Жерзино Ньямси, при этом второй очень жестко въехал в Батши. Показалось даже, что анголец не сможет продолжить матч. И тут игра совершила неожиданный поворот. Родригес ошибся под прессингом Бакаева, тот сразу доставил мяч в штрафную площадь, где Мостовой и Комличенко навели панику на оборону гостей, а Николай Титков с подбора неотразимо пробил. Так на 16-й минуте хозяева восстановили равенство.
Равновесие установилось не только на табло, хотя оно было весьма шатким, так как обе команды активно расшатывали игру. Стандарт в исполнении Титкова завершился оригинальным подставлением Сильянова, который в падении пяткой чуть не сделал скидку на пустые ворота Мостовому. А Кордоба едва не убежал один на один с Митрюшкиным, и Монтес еле успел выбить у него мяч. Ньямси в следующем эпизоде это не удалось, и камерунец срубил Кордобу на грани второй желтой карточки. Гости просто требовали удалить защитника, но это привело лишь к предупреждению их главного тренера Мурада Мусаева. Причем уже по окончании первого тайма он пошел разбираться с арбитром Никитой Новиковым, а закончилось все разборками с участием представителей двух клубов.
Разъяренного Мусаева буквально утащили в подтрибунное помещение во избежание каких-то серьезных последствий.
Второй тайм начался с эффектного сейва Агкацева, который потащил мощный удар Пиняева, после чего мяч попал в перекладину и отскочил в поле. Кубанцы ответили острейшей атакой с финальной передачей на Батши, которому не дал забить с убойной дистанции Титков. Голы по такой открытой игре, какую выдали красно-зеленые и черно-зеленые на «РЖД Арене», должны были быть. Да и удаления вполне стоило ожидать. В итоге у железнодорожников сработала замена Пиняева на Александра Руденко. Несмотря на то что первая подача Максима Ненахова с фланга в направлении Комличенко не прошла, правый защитник «Локомотива» тут же выполнил еще одну, которую на дальней штанге головой замкнул Руденко. Это произошло на 71-й минуте, а на 78-й отличился еще и вышедший вместо Бакаева Александр Коваленко. Мостовой с Комличенко вывели его на встречу с Агкацевым, и он легко обвел вратаря, которому пытались, но ничем не помогли защитники.
Тем не менее гости не сломались и на 86-й минуте сократили разницу до минимума усилиями Лукаса Оласы, который пустил мяч сквозь Ньямси. Вскоре заменивший Кевина Ленини Воробьев мог наконец-то открыть свой лицевой счет в этом сезоне, но угодил прямо в Митрюшкина. Зато Кордоба уже на 91-й минуте все-таки спас кубанцев от поражения.
Батши, ранее ассистировавший и Оласе, так удобно подал на колумбийца, что ему оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
На этом команды остановились, сыграв вничью 3:3 и показав яркий футбол. Другое дело, что у них все равно наверняка остался неприятный осадок. «Локомотив» упустил победу и с 11 очками перешагнул только на 12-ю строчку. «Краснодар» опять не выиграл и с 22 очками пока лишь опередил «Зенит», у которого впереди домашняя встреча с «Ахматом», встав за московским «Динамо» и ЦСКА.