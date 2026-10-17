Лучшая ничья чемпионата

Второй тайм начался с эффектного сейва Агкацева, который потащил мощный удар Пиняева, после чего мяч попал в перекладину и отскочил в поле. Кубанцы ответили острейшей атакой с финальной передачей на Батши, которому не дал забить с убойной дистанции Титков. Голы по такой открытой игре, какую выдали красно-зеленые и черно-зеленые на «РЖД Арене», должны были быть. Да и удаления вполне стоило ожидать. В итоге у железнодорожников сработала замена Пиняева на Александра Руденко. Несмотря на то что первая подача Максима Ненахова с фланга в направлении Комличенко не прошла, правый защитник «Локомотива» тут же выполнил еще одну, которую на дальней штанге головой замкнул Руденко. Это произошло на 71-й минуте, а на 78-й отличился еще и вышедший вместо Бакаева Александр Коваленко. Мостовой с Комличенко вывели его на встречу с Агкацевым, и он легко обвел вратаря, которому пытались, но ничем не помогли защитники.