Главные новости за выходные 17–18 июня

Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в сводке за 18 июня сообщил, что за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился. К 19 июня, по его данным, ожидается «полная сработка водохранилища». Под сработкой водохранилища понимается ситуация, когда расход воды из него превышает приток.

Президент РФ Владимир Путин и лидеры нескольких стран Африки в деталях обсудили российско-украинский конфликт. Об этом господин Путин сказал на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР отметил, что стороны обсудили ряд вопросов, которые «связаны с этим кризисом», и выразили согласие продолжить обсуждение. Он пообещал продолжить «этот процесс» в рамках саммита Россия—Африка в июле.

Задача военной операции РФ по демилитаризации Украины «во многом выполнена», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это сокращением запасов собственного оружия у Киева. По мнению представителя Кремля, страны НАТО поставками оружия делают себя стороной конфликта, что «обязывает Россию» к применению «более решительных мер».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что к 18 июня 32 тыс. заключенных «убыло домой» в связи с окончанием контракта с частной военной компанией. Они участвовали в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

Британская газета Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе сообщила, что российский миллиардер Роман Абрамович отказывается выделять 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые он выручил от продажи футбольного клуба «Челси», исключительно украинцам, пострадавшим от конфликта. Он настаивает, чтобы часть средств также направили пострадавшим в России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича.

Кастинг-директор Алена Макеева стала подозреваемой по делу против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана. Расследуется два уголовных дела — о сексуальных преступлениях и о сбыте наркотиков. 35-летнюю Алену Макееву подозревают в том, что она отбирала девушек для вечеринок после концертов Rammstein. По словам пострадавших, Алена Макеева отводила девушек к Тиллю Линдеману для секса с ним, но не сообщала им истинную цель встреч.

В Мексике в возрасте 97 лет умер внук революционера Льва Троцкого Эстебан Волков Бронштейн. Издание La Jornada называет его последним свидетелем удавшегося покушения на революционера в августе 1940 года в Мексике.